Nell’anno scolastico 2019-2020 gli istituti comprensivi della Città di Torino passeranno da 37 a 44 grazie alla costituzione di sette nuovi aggregati di scuole nelle circoscrizioni 1, 6 e 8. Il provvedimento è stato approvato oggi dalla Giunta comunale su proposta dell’assessora Federica Patti.

Il Comune segue quindi il percorso avviato dal DL n.112/98 attuando un percorso quadriennale di accorpamento delle direzioni didattiche e delle scuole secondarie di I grado, avviato dall’anno scolastico in corso e che prevede una completa ridefinizione delle autonomie scolastiche secondo i nuovi principi organizzativi verticali. Viene individuato infatti nell’istituto comprensivo “un progetto che ha come caratteristiche basilari la continuità educativa e l’integrazione di competenze tra i docenti di vario grado”, ancora non sufficientemente presente nella nostra città rispetto a alla Città Metropolitana e a tutta la Regione.

Circoscrizione 1

1. Istituto Comprensivo “Corso Matteotti – Rignon”

Scuola Secondaria di I grado Via Revel – Lorenzo il Magnifico, corso Matteotti 9

Scuola Secondaria di I grado Via Revel -Lorenzo il Magnifico, corso Matteotti 6 bis

Scuola Primaria Pacchiotti – Carducci, via Biancamano 10 (sede)

Scuola Primaria Coppino – Rignon, via Massena 39

Scuola dell’Infanzia Statale Pacchiotti – corso Matteotti 6 bis

2. Istituto Comprensivo “Pacchiotti – Via Revel”

Scuola Secondaria di I grado Via Revel – Via Revel, via Revel 8 (sede)

Scuola Primaria Pacchiotti – Sclopis, via del Carmine 27

Scuola Primaria Pacchiotti – Ricardi di Nietro via Valfrè 8

Scuola dell’Infanzia Statale Pacchiotti – via Santa Chiara 12

3. Istituto Comprensivo “UgoFoscolo”

Scuola Secondaria di I grado Foscolo – Foscolo, via Piazzi 57 (sede)

Scuola Primaria Coppino Falletti di Barolo di via Cassini 98

Scuola Primaria Coppino – Coppino, via Colombo 36

I tre nuovi istituti si aggiungeranno all’unico fino ad ora presente, il Tommaseo.

Circoscrizione 6

1. Istituto Comprensivo “Corso Vercelli ”

Scuola Secondaria I grado Viotti – Viotti, corso Vercelli 141/6 (sede)

Scuola Primaria Sabin – Sabin, corso Vercelli 157

Scuola Primaria Sabin – Marchesa, corso Vercelli 141/8

Scuola dell’Infanzia Statale Sabin – Emanuele Luzzati, via Rondissone 32

2. Istituto Comprensivo “Gabelli”

Scuola Secondaria I grado Viotti – succursale Viotti, via Scarlatti 13

Scuola Secondaria I grado Viotti – Giacosa, via Tollegno 83

Scuola Primaria Gabelli – Gabelli, via Santhià 25 (sede)

Scuola Primaria Gabelli – Pestalozzi, via Banfo 32

Scuola dell’Infanzia Statale Gabelli – Tommaso di Savoia, via Cervino 6

Scuola dell’Infanzia Statale Gabelli – Ex Incet, via Banfo 17/19

Scuola dell’Infanzia Statale Gabelli – via Angelina di Anzio, via Leoncavallo 61

L’aggregazione dei plessi in nuovi istituti comprensivi si è concentrata su Barriera di Milano e corso Vercelli, in quanto in Barca-Bertolla e Falchera è segnalato un calo degli allievi che consiglia di attendere per evitare di dover intervenire nuovamente in futuro con nuove aggregazioni.

Circoscrizione 8

1. Istituto Comprensivo “Matteotti – Pellico”

Scuola Secondaria I grado Nievo Matteotti – Matteotti, corso Sicilia 40 (sede)

Scuola Primaria Pellico – Pellico, via Madama Cristina 102

Scuola Primaria Pellico – Parato, via Aquileia 8

Scuola Primaria Pellico – Fioccardo, corso Moncalieri 400

Scuola Primaria succursale Pellico – Balbis Garrone, via Nuova 2

Scuola dell’Infanzia Statale Pellico – Borgarello, corso Sicilia 24

Scuola dell’Infanzia Statale Pellico – Fioccardo, corso Moncalieri 400

2. Istituto Comprensivo “D’Azeglio – Nievo”

Scuola Secondaria I grado Nievo Matteotti – Nievo, via Mentana 14 (sede)

Scuola Primaria D’Azeglio – D’Azeglio, via Santorre di Santarosa 11

Scuola Primaria D’Azeglio – Don Bosco, via Manara 10

Scuola Primaria D’Azeglio – San Giacomo, strada San Vincenzo 144

Scuola dell’Infanzia Statale D’Azeglio – Santa Margherita, strada San Vincenzo 144

Scuola dell’Infanzia Statale D’Azeglio – Villa Genero, strada Santa Margherita 77

Oltre ai 44 istituti comprensivi, restano attive in città sette direzioni didattiche e tre scuole secondarie di I grado.

Ultima modifica: 25 settembre 2018