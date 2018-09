Il Piemonte si conferma ai primi posti per la qualità delle prestazioni sanitarie. Lo sottolinea l’assessore Antonio Saitta, dopo che il ministero della Salute ha pubblicato il monitoraggio della Griglia Lea relativa al 2016. Il Piemonte è al terzo posto dopo Veneto e Toscana.

“Sono soddisfatto – aggiunge – perché ormai da qualche anno siamo in costante conferma di crescita e qualità. E’ il riconoscimento del puntuale lavoro avviato dalla Giunta Chiamparino nel 2014, quando la sanità del Piemonte era davvero in forte difficoltà. Anche per l’anno 2016 il Ministero ha riconosciuto al Piemonte progressi nell’assistenza ai pazienti disabili e ai malati terminali, nella copertura vaccinale antinfluenzale per gli anziani con più di 65 anni e nella prevenzione alimentare, mentre si conferma da migliorare il tasso di copertura per la vaccinazione contro il morbillo, tema sul quale abbiamo lavorato con impegno nel 2017 e quest’anno, per cui sono certo che la prossima rilevazione ci vedrà in posizioni ancora migliori.

Saitta conclude ringraziando “tutti gli uomini e le donne del servizio sanitario piemontese: ognuno con il proprio lavoro ed il proprio impegno rendono possibile il risultato di questo monitoraggio nazionale così positivo. La Regione Piemonte sa bene che ora il passo indispensabile è quello delle assunzioni in numero utile a rafforzare il sistema nel suo complesso”.

Ultima modifica: 29 settembre 2018