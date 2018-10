Allerta gialla nella giornata di oggi, lunedì primo ottobre in Piemonte per temporali forti sul settore sudoccidentale e per vento sui rilievi meridionali. Lo rende noto l’Arpa che parla di una perturbazione in discesa dalla penisola scandinava verso il Golfo Ligure che sta attualmente interessando la nostra regione, apportando con sé aria più fredda ed instabile che farà da innesco a rovesci e temporali localmente intensi.

La contemporanea rotazione ed intensificazione dei venti da nordest a tutte le quote – continua

l’Agenzia – determinerà una maggior persistenza dei fenomeni sul settore sudoccidentale della regione, mentre altrove le precipitazioni risulteranno in esaurimento già dal tardo pomeriggio.

Dalla tarda serata la perturbazione si sposterà verso sudest lasciando spazio a condizioni più stabili anche sul basso Piemonte.

Da domani e fino alla giornata di giovedì prevarranno condizioni stabili e soleggiate, con venti che ancora fino alla prima parte di mercoledì risulteranno sostenuti in montagna ed in particolare sui rilievi meridionali.

Ultima modifica: 1 ottobre 2018