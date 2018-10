Mercoledì, 10 ottobre 2018, alle ore 18 presso la Fondazione Einaudi – Palazzo D’Azeglio (via Principe Amedeo n. 34, Torino), la rete italiana della positività Mezzopieno organizza “Il Tg che vorrei” un incontro pubblico per riflettere sulle buone notizie nei media e su un’informazione più consapevole, in occasione del lancio della campagna “Parità di informazione positiva”, durante la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali dello scorso maggio.

Con la campagna “Parità di informazione positiva”, Mezzopieno chiede alle redazioni, ai giornalisti e ai comunicatori una maggiore attenzione al modo in cui vengono proposte le notizie sui media.

“L’informazione sta attraversando una fase di profonda trasformazione – spiega Luca Streri, fondatore del Movimento Mezzopieno – La trasmissione delle notizie e il modo in cui queste vengono utilizzate assume aspetti nuovi e modifica in maniera sempre più preponderante la società e il suo modo di vedere e interpretare il mondo. In un contesto in cui il rapporto tra l’informazione tradizionale e la società sembra essere in discussione, l’allargamento della partecipazione popolare nella comunicazione coinvolge in maniera crescente una base sempre più allargata ed eterogenea, con lettori che cercano di orientarsi tra notiziari, social e una comunicazione spesso ideologizzata, polemica e colpevolista”.

Nell’ambito della campagna, il collettivo Mezzopieno sta coinvolgendo cittadini, giornalisti, ricercatori e scuole in tutta Italia per stimolare un dibattito sul futuro dell’informazione e sul suo ruolo al servizio del benessere della società. Il confronto propone media più consapevoli e liberi, una comunicazione più gentile e positiva e un coinvolgimento propositivo e collaborativo da parte di tutti gli attori della comunicazione.

L’incontro pubblico vedrà confrontarsi su questi temi:

prof. Stefano Zamagni, già ordinario di economia all’Università di Bologna, padre dell’economia civile

prof. Cristopher Cepernich, sociologo della comunicazione e direttore scientifico del Master di giornalismo dell’Università di Torino

prof.ssa Angela Fedi – docente di psicologia di comunità dell’Università di Torino

Stefanella Campana, giornalista e rappresentante Commissione Pari Opportunità della Fnsi e GIULIA (GIornaliste Unite LIbere Autonome)

Modera Stefano Tallia, segretario Associazione Stampa Subalpina

Il Movimento Mezzopieno, la rete italiana della Positività, è un collettivo di associazioni, aziende, scuole, giornalisti, insegnanti, ricercatori, artisti e persone comuni impegnate dal 2005 nella diffusione della cultura della positività e della gratitudine. Il Movimento pubblica e distribuisce in tutta Italia la free press di buone notizie Mezzopieno News e promuove in centinaia di scuole in tutta Italia il TG delle Buone Notizie, coinvolgendo studenti e insegnanti in laboratori di comunicazione gentile.

La campagna “Parità di informazione positiva” su Change.org ha già raggiunto oltre 2.000 adesioni: http://bit.ly/mezzopieno_informazionepositiva

Ultima modifica: 3 ottobre 2018