Dopo il down di questa mattina Vodafone ha deciso di regalare tutti i suoi utenti in Italia 30 giga dati da utilizzare in un mese. L’azienda, infatti, sta inviando un sms ai clienti con cui è possibili attivare la promozione.

Questo il testo del messaggio:

“Questa notte si è verificato nella tua zona un incidente tecnico di rara eccezionalità: abbiamo lavorato tutta la notte senza interruzione per ripristinare il servizio e ci siamo finalmente riusciti alle 10.50. Ci scusiamo profondamente e consapevoli del disagio che ti abbiamo causato, abbiamo deciso di attivarti 30 Giga gratis per 1 mese. Attendi per favore SMS di conferma attivazione”.

Il disservizio ha riguardato gli utenti Vodafone di Liguria, Piemonte (Torino e la sua città metropolitana ad esclusione di parte del Canavese, le province di Novara, Domodossola, Alessandria, Aosta, Biella, Verbania, Cuneo) Lombardia e Valle D’Aosta. Il servizio cellulare mobile di Vodafone per tutto il nordovest italiano è stato down dall’alba per poi essere risolto intorno alle 13.

Ultima modifica: 3 ottobre 2018