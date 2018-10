Due dei 6 arrestati dai carabinieri al campo nomadi di via Bonfadini, a Milano, sono il nonno Angelo Guarnieri, 67 anni e il padre Fioravante, di 37 anni del rapper di 9 anni 500Tony, diventato famoso per video con

atteggiamenti da boss e insulti agli italiani che hanno ottenuto un milione di visualizzazioni e per il recente reportage per le Iene.

Le gang che orbitavano intorno al campo rom di via Bonfandini a Milano avevano commesso oltre 500 colpi nel giro di due anni tra Lombardia, Piemonte e Liguria.

I carabinieri di Novara, hanno fatto irruzione nel villaggio di via Bonfadini e hanno arrestato sei nomadi sinti di origini abruzzesi, accusati, tra l’altro, di associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione.

Il nonno di 500Tony è ritenuto il capo della banda dato che i carabinieri in una villa in sua disponibilità hanno trovato una cassaforte con oggetti preziosi per un milione di euro.

