Il Politecnico di Torino, per il terzo anno consecutivo, ha vinto la Rowing Regatta. La XXII edizione della sfida a remi ormai storica tra gli equipaggi dei due atenei, ha visto il trionfo del “Poli” sull’Università degli Studi di Torino, portando così l’Albo d’Oro della manifestazione sul punteggio di 12 a 10, sempre però a vantaggio di UniTo. Anche la gara femminile ha visto l’equipaggio di PoliTo avere la meglio su UniTo.

L’evento è stato inserito nel programma dell’Ottobre Remiero Piemontese, che la Federazione Italiana Canottaggio, con l’ausilio dell’Assessorato allo Sport della Regione Piemonte, ha promosso nel novero delle iniziative tese a celebrare il 130 anni di canottaggio della Federazione.

Il pomeriggio ha preso il via alle ore 17,20 con la benedizione delle imbarcazioni presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Torino a cura di Fra Dario Fucilli della Pastorale Universitaria della Diocesi di Torino, che poi hanno sfilato lungo via Po, direzione Murazzi del Po. Alle 18,05 sono scesi in acqua gli equipaggi femminili con le atlete di Università e Politecnico di Torino che hanno gareggiato nel 4 di coppia. La vittoria è andata all’equipaggio di PoliTo per due manches a zero, formato da ELEONORA CARPINO (SOCIETÀ CANOTTIERI ESPERIA – INGEGNERIA FISICA), LAURA MARCHETTI (CUS TORINO – INGEGNERIA DEL CINEMA – CAMPIONESSA DEL MONDO UNIVERSITARIA), BIANCA SAFFIRIO (SOCIETÀ CANOTTIERI ESPERIA – FUORI QUOTA) e SILVIA CROSIO (AMICI DEL FIUME – INGEGNERIA MECCANICA – CAMPIONESSA DEL MONDO U23).

A seguire è stata la volta della gara maschile che ha visto per il terzo anno consecutivo il trionfo del Politecnico di Torino, due manches a una sull’Università degli Studi di Torino. L’equipaggio era formato da RICCARDO ITALIANO (SOCIETÀ CANOTTIERI ESPERIA – INGEGNERIA CIVILE – CAMPIONE DEL MONDO UNDER 23 – VICE CAMPIONE DEL MONDO UNIVERSITARIO), ACHILLE BENAZZO (REALE SOCIETÀ CANOTTIERI CEREA – FUORI QUOTA), ALBERTO VINCENTI (REALE SOCIETÀ CANOTTIERI CEREA – INGEGNERIA DELL’AUTOVEICOLO), ALBERTO MARTINO (REALE SOCIETÀ CANOTTIERI CEREA – INGEGNERIA ENERGETICA), LORENZO GALANO (SOCIETÀ CANOTTIERI ESPERIA – INGEGNERIA DELL’AUTOVEICOLO), ANDREA CAVALLERO (AMICI DEL FIUME – INGEGNERIA DELL’AUTOVEICOLO), FILIPPO FORNARA (SOCIETÀ CANOTTIERI ARMIDA – FUORI QUOTA – PARTECIPAZIONE A COUPE DE LA JEUNESSE), ANDREA CARANDO (REALE SOCIETÀ CANOTTIERI CEREA – INGEGNERIA MECCANICA) e dal timoniere HAONI JIANG (CUS TORINO – QUINTO POSTO MONDIALI JUNIOR).

Tra le personalità che hanno preso parte alla manifestazione e alle premiazioni il Presidente CUS Torino Riccardo D’Elicio, il Magnifico Rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco, la Prorettrice dell’Università degli Studi di Torino Elisabetta Barberis, la Direttrice Generale del Politecnico di Torino Ilaria Adamo, la Vice Rettrice per l’Internazionalizzazione del Politecnico di Torino Francesca Verga, il Vice Rettore per la valorizzazione del patrimonio edilizio dell’Ateneo e la programmazione dello sviluppo edilizio dell’Università degli Studi di Torino e consigliere CUS Torino Bartolomeo Biolatti, il Coordinatore della Commissione Strategie per le Tecnologie dell’Informazione del Politecnico di Torino e consigliere CUS Torino Marco Mezzalama, la Delegata del Rettore per le Valutazioni Strategiche del Politecnico di Torino Laura Montanaro, la Delegata del Rettore per la Semplificazione del Politecnico di Torino Anita Tabacco, il Delegato allo Sport del Rettore del Politecnico di Torino Marco Barla, il Vice Presidente CUS Torino Stefano Longhi, i consiglieri Ottaviano Iuliano e Roberto Polloni.

Entusiasmo nelle parole del Presidente CUS Torino Riccardo D’Elicio: “Un evento che ha ormai una lunga tradizione per il sistema universitario torinese, quest’anno impreziosito dai festeggiamenti dei 130 anni della Federazione Italiana Canottaggio. La gara è stata di alto livello tecnico e l’evento è ormai una vetrina per il canottaggio piemontese e nazionale. E’ ormai un appuntamento fisso per i nostri Atenei e per la nostra città, sempre più universitaria”.

Un ringraziamento alla Federazione Regionale di Canottaggio, alla Federazione Italiana di Canottaggio, a quella di Canoa e alla Regione Piemonte. Un grazie particolare a tutti gli sponsor, alle società remiere torinesi, a tutti gli atleti, all’Associazione di Volontariato Sportivo Primo Nebiolo, alla Protezione Civile e all’Esercito per l’immancabile supporto e l’entusiasmo espresso nei confronti di questa manifestazione.

(Foto Sofia)

GLI EQUIPAGGI

ROWING 8+ MASCHILE

UNIVERSITÀ

ALBERTO DI SEYSSEL (SOCIETÀ CANOTTIERI ARMIDA – INFORMATICA – CAMPIONE DEL MONDO UNDER 23)

MILES AGYEMANG (SOCIETÀ CANOTTIERI ARMIDA – Fuori quota (economia aziendale all’università dell’Insubria – SESTO POSTO AI MONDIALI U23)

PIETRO CAPPELLI (REALE SOCIETÀ CANOTTIERI CEREA – SCIENZE STRATEGICHE – VICE CAMPIONE DEL MONDO UNIVERSITARIO)

EMANUELE GIACOSA (REALE SOCIETÀ CANOTTIERI CEREA – SCIENZE MOTORIE – VICE CAMPIONE DEL MONDO UNIVERSITARIO)

LORENZO GAIONE (CUS TORINO – STORIA)

LEONARDO RADICE (REALE SOCIETÀ CANOTTIERI CEREA – ECONOMIA E COMMERCIO)

FRANCESCO SQUADRONE (AMICI DEL FIUME – SCIENZE MOTORIE)

LORENZO ITALIANO (CUS PAVIA – FUORI QUOTA)

Timoniere: EDOARDO PAGANO (SOCIETÀ CANOTTIERI ARMIDA)

POLITECNICO

RICCARDO ITALIANO (SOCIETÀ CANOTTIERI ESPERIA – INGEGNERIA CIVILE – CAMPIONE DEL MONDO UNDER 23 – VICE CAMPIONE DEL MONDO UNIVERSITARIO)

ACHILLE BENAZZO (REALE SOCIETÀ CANOTTIERI CEREA – FUORI QUOTA)

ALBERTO VINCENTI (REALE SOCIETÀ CANOTTIERI CEREA – INGEGNERIA DELL’AUTOVEICOLO)

ALBERTO MARTINO (REALE SOCIETÀ CANOTTIERI CEREA – INGEGNERIA ENERGETICA)

LORENZO GALANO (SOCIETÀ CANOTTIERI ESPERIA – INGEGNERIA DELL’AUTOVEICOLO)

ANDREA CAVALLERO (AMICI DEL FIUME – INGEGNERIA DELL’AUTOVEICOLO)

FILIPPO FORNARA (SOCIETÀ CANOTTIERI ARMIDA – FUORI QUOTA – PARTECIPAZIONE A COUPE DE LA JEUNESSE)

ANDREA CARANDO (REALE SOCIETÀ CANOTTIERI CEREA – INGEGNERIA MECCANICA)

Timoniere: HAONI JIANG (CUS TORINO – QUINTO POSTO MONDIALI JUNIOR)

ROWING 4 DI COPPIA FEMMINILE

UNIVERSITÀ

VALENTINA GALLO (CUS TORINO – COMUNICAZIONE INTERCULTURALE – CAMPIONESSA ITALIANA PESI LEGGERI)

LETIZIA TONTODONATI (CUS TORINO – FUORI QUOTA – CAMPIONESSA ITALIANA ASSOLUTA)

VERONICA BUMBACA (CUS TORINO – SCIENZE MOTORIE – CAMPIONESSA ITALIANA ASSOLUTA)

BENEDETTA FARAVELLI (SOCIETÀ CANOTTIERI ESPERIA – FUORI QUOTA – CAMPIONESSA ITALIANA ASSOLUTA)

POLITECNICO

ELEONORA CARPINO (SOCIETÀ CANOTTIERI ESPERIA – INGEGNERIA FISICA)

LAURA MARCHETTI (CUS TORINO – INGEGNERIA DEL CINEMA – CAMPIONESSA DEL MONDO UNIVERSITARIA)

BIANCA SAFFIRIO (SOCIETÀ CANOTTIERI ESPERIA – FUORI QUOTA)

SILVIA CROSIO (AMICI DEL FIUME – INGEGNERIA MECCANICA – CAMPIONESSA DEL MONDO U23)

QUATTRO DI COPPIA FEMMINILE

1° POLITECNICO di Torino

2° UNIVERSITA’ di Torino

ROWING REGATTA 8+ MASCHILE

1° POLITECNICO di Torino

2° UNIVERSITA’ di Torino

Ultima modifica: 5 ottobre 2018