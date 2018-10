Distribuzione di materiale informativo, incontri divulgativi e visite oculistiche gratuite. Tutto pronto per la Giornata Mondiale della Vista 2018, che si celebra domani, giovedì 11 ottobre, all’insegna dello slogan “Guarda che è importante” (“Eye Care Everywhere”). Sono previste iniziative anche in Piemonte.

“La vista – ricorda il presidente di UICI Piemonte, Adriano Gilberti – permette di raccogliere oltre l’80% delle informazioni che ci giungono dall’ambiente esterno. Nel mondo ci sono quasi 230 milioni di persone affette da ipovisione grave e ben 25 milioni di ciechi, 362 mila ciechi solo in Italia dove ci sono, inoltre, un milione e mezzo di ipovedenti. Da qui l’importanza della prevenzione”.

La Giornata Mondiale della Vista, celebrata il secondo giovedì di ottobre, rappresenta in quest’ottica un’occasione strategica di sensibilizzazione: sull’intero territorio nazionale verranno distribuiti circa 20.000 volantini informativi, con il coinvolgimento di 7000 studi oculistici e di 11000 negozi di ottica.

LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA IN PIEMONTE

ALESSANDRIA

distribuzione di materiale informativo in Via Roma e strade limitrofe

dalle ore 8:30 alle 13 visite gratuite con l’unità mobile oftalmica nel piazzale dello Studio Radiologico 100 cannoni, in Via del Legno 9

ASTI

dalle ore 8:30 alle 11 distribuzione di materiale informativo sulla Balconata del Piano Terra dell’Ospedale Cardinal Massaia, in Corso Dante

dalle ore 10 alle 13:30 screening gratuito di prevenzione con Unità Mobile Oftalmica del Lions Club a Villanova d’Asti, nella Piazza del Comune

alle ore 18:30 conferenza del dott. Salvatore Giambrone su “Prevenzione e Trattamento dei più comuni problemi visivi” all’Università Astiss, in Piazzale De Andrè

BIELLA

dalle ore 9 alle ore 17 visite di prevenzione con l’unità mobile oftalmica, posizionata nel piazzale antistante la sede della Provincia di Biella, nei pressi sede provinciale UICI

dalle ore 9 alle ore 13 distribuzione del materiale informativo nella zona pedonale di Via Italia

CUNEO

dalle ore 9 alle 14 distribuzione di materiale informativo presso gazebo allestito in corso Nizza, all’altezza del civico 12

NOVARA

dalle ore 14 alle ore 16.30, visite di prevenzione nel reparto oculistico dell’Ospedale SS. Trinità di Borgomanero

TORINO

dalle ore 10 alle 18, visite gratuite di prevenzione del glaucoma e distribuzione di materiale informativo in Piazza Castello, accanto al Monumento ai Cavalieri d’Italia (di fronte a Via Accademia delle Scienze)

VERCELLI

dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 14 alle 17 saranno effettuate visite oculistiche gratuite nel Centro di Riabilitazione Visiva, in Via Trino. Nel pomeriggio, incontro informativo con gli ortottisti

Ultima modifica: 10 ottobre 2018