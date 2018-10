Una grande festa domenica 14 ottobre ad Alba, a casa. Festeggerà così la Ferrero i 50 anni del marchio Kinder. Nato nel 1968, da allora, al grido di “+ latte – cacao” sono nati 22 brand prodotti in 18 stabilimenti e commercializzati in 125 paesi. Il colpo di genio più incredibile fu, nel 1974, il Kinder Sorpresa, conosciuto in tutto il mondo come “l’ovetto Kinder”.

Domenica, a partire dalle 10.00, tutti i Kinders Lovers sono attesi in piazza Vittorio Veneto ad Alba, dove andrà in scena una vera e propria festa di compleanno con sorprese e momenti di intrattenimento per tutta la famiglia.

Ultima modifica: 13 ottobre 2018