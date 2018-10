Oggi si vota in provincia di Verbania per il referendum consultivo che richiede agli elettori del Vco se intendono restare parte della Regione Piemonte o entrare nella Regione Lombardia . Alle ore 12 l’affluenza è stata del 9,78%.

Le urne sono aperte nei 76 comuni della provincia dalle 7 alle 23. Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi e l’accertamento del numero dei votanti. Gli elettori sono circa 140 mila, per essere precisi sono chiamati al voto in 143.375 suddivisi in 225 sezioni elettorali, di cui 73.541 donne e 69.834 uomini.

Ultima modifica: 21 ottobre 2018