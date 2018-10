Forse durerà fino al prossimo fine settimana, quando sono previste ulteriori perturbazioni, l’ultima fiammata di caldo “anomalo” prevista a metà settimana in Piemonte.

Lo prevedono i meteorologi di 3Bmeteo.com che spiegano che tra mercoledì e giovedì il vento foehn soffierà con forza fino in pianura riportando le temperature massime fino a sfiorare i 30 gradi, al confine tra il Piemonte e la Lombardia.

Le previsioni di Smi (Società Meteorologica Italiana) indicano mercoledì massime tra i 21 e i 25 gradi in pianura e bassa collina e 120-23 gradi in montagna tra i 1.000 e i 1.200 metri, con l’innalzamento dello zero termico a 4.200 metri.

Sulla regione – spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – come su tutto il nord-ovest l’alta pressione atlantica si sta saldando con l’anticiclone nord-africano. Ad attivare il vento foehn saranno le correnti secche da nord.

Ultima modifica: 22 ottobre 2018