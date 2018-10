Aggiornamento venerdì 26 ottobre 2018: Gli organizzatori hanno deciso che, a causa del previsto maltempo, domenica la finale della Molecola Coop Race è stata spostata da via Roma al centro commerciale Parco Dora di via Livorno 51, a Torino, sempre con inizio alle 15. Ingresso gratuito e gadget per il pubblico.

Dopo ben quindici tappe nei centri commerciali di Piemonte e Liguria, Molecola Coop Race – la gara dei carrelli della spesa più pazza del mondo – arriva alla finalissima che, anche in questa terza edizione, si svolge sotto la Mole.

L’appuntamento è domenica 28 ottobre, alle 15, al centro commerciale Parco Dora di via Livorno 51, a Torino (inizialmente prevista nell’area pedonale di via Roma, di fronte al concept store torinese di Coop, Fiorfood Coop, che si trova in Galleria San Federico 26). In gara tutti i team che nelle tappe precedenti si sono classificati primi.

La coppia che si aggiudicherà il titolo di “Campione della spesa” riceverà 1.000 euro in buoni spesa da utilizzare in tutti gli Ipercoop aderenti. In palio premi anche per le altre coppie finaliste. I nomi dei finalisti e la descrizione dei premi sono sul sito www.molecolacooprace.it

Anche in questa occasione lo spettacolo è assicurato: i concorrenti dovranno superare avvincenti prove di abilità disseminate lungo il percorso, sempre equipaggiati come da tradizione: un concorrente spinge il carrello indossando una mega lattina di Molecola, la Cola tutta torinese, l’altro è seduto dentro il carrello.

Per tutti i presenti nel pubblico tanti prodotti e assaggi in omaggio offerti dai venti sponsor della manifestazione.

In questa edizione si rafforza l’impegno di Nova Coop e Molecola nel comporre il “carrello solidale”, contenente non solo i prodotti di volta in volta in esposizione nei percorsi di gara ma anche altri beni che via via si sono aggiunti e che consentiranno, in occasione della finale di Torino, di donare al Gruppo Abele una notevole quantità di prodotti.

L’evento, organizzato dall’Agenzia Zip, è patrocinato dalla Città di Torino.

Ultima modifica: 26 ottobre 2018