Il tempo sta peggiorando su tutto il Piemonte e si prevedono 24 ore molto difficili per la pioggia e per il vento sulla regione.

Ecco il bollettino Arpa Piemonte

Dopo l’attenuazione odierna delle precipitazioni, un nuovo impulso di correnti molto intense e umide da sud determina dalla serata precipitazioni diffuse e persistenti sull’intera regione, con picchi massimi molto forti. Particolarmente colpite saranno la zona del verbano, alto vercellese e novarese, biellese e canavese dove le piogge saranno a carattere continuo. Temporali in transito dalla Liguria determineranno forti precipitazioni a carattere più localizzato sulle zone appenniniche. I fenomeni saranno accompagnati da venti molto forti da sud, sudest. La quota neve sarà al di sopra dei 2000-2100 m e diminuirà solo nella serata di lunedì fino ai 1500-1600m.

Per le prossime 36 ore è stata emessa allerta arancione per allagamenti, innalzamento dei corsi d’acqua fino al livello di guardia e diffuse frane superficiali sul settore settentrionale della regione. Anche sul settore appenninico l’allerta è arancione per innalzamento dei livelli del reticolo idrografico secondario e locali inneschi di frane superficiali. Sul resto della regione è stata emessa allerta gialla per locali allagamenti e isolati fenomeni di versante in corrispondenza delle precipitazioni più intense. Gli effetti al suolo più significativi sono da attendersi nella giornata di domani.