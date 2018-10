Gli aggiornamenti di Arpa Piemonte sul maltempo sulla regione.

Il Live blog del Maltempo sul Piemonte

Il flusso meridionale umido sul Piemonte ha determinato nella notte precipitazioni diffuse sulla regione, con valori localmente forti. L’intensificazione dei venti da sud in quota e da sudest negli strati più bassi, con la formazione di un minimo barico al suolo, accompagnato da un’intensa avvezione fredda, causerà un incremento delle precipitazioni, in particolare sul settore settentrionale e nordoccidentale della regione e sulle zone appenniniche dell’alessandrino.

Nelle ultime 12 ore le precipitazioni sono state molto forti su verbano, biellese e zona appenninica dell’alessandrino al confine con la Liguria. Nel verbano sono stati registrati valori cumulati superiori ai 80-90 mm in 12 ore, con massimi puntuali superiori ai 60 mm in 6 ore; nel biellese sono stati registrati valori cumulati nelle ultime 12 ore di circa 40-50 mm, mentre in provincia di Alessandria le massime precipitazioni registrate in 6 ore sono state di circa 80 mm. Precipitazioni localmente forti sono state registrate anche nelle zone pedemontane occidentali e nordoccidentali. Al di sopra dei 2000 m di quota si sono registrate precipitazioni nevose sull’intero Arco Alpino, con valori più significativi (intorno ai 30-40 cm) sulle Alpi Lepontine, Pennine e Graie.

A partire dalla serata di ieri l’intensificazione delle precipitazioni sta determinando un nuovo aumento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua.

Nel dettaglio si segnalano incrementi dei valori idrometrici nel canavese, con i livelli di Soana, Orco, Stura di Lanzo e di Viù e il Sesia a Palestro (PV) in crescita al di sotto dei valori di guardia così come il Pellice a Luserna (TO). Nel verbano i livelli idrometrici del reticolo idrografico secondario e del Toce a Candoglia (VB) permangono sotto le soglie di guardia. Così anche in provincia di Alessandria dove si segnalano incrementi dell’Orba e dell’Erro nelle sezioni idrometriche al confine con la Liguria.