Il 31 ottobre nella data in cui in tutto il mondo si ricorda la Riforma protestante è stato inaugurato il nuovo Museo Storico Valdese di Torre Pellice, nel centro delle Valli valdesi Pellice, Chisone e Germanasca.

La totale ristrutturazione del Museo Storico Valdese è stato progettata dagli architetti Margherita Bert e Massimo Venegoni. Per Davide Rosso, Direttore della Fondazione Centro Culturale Valdese – Museo Storico Valdese: Quello che presentiamo oggi non è un semplice riallestimento del vecchio museo con strumenti più moderni, ma è un vero e proprio nuovo museo, in cui la comunità valdese rappresenta, sì, sé stessa, ma è anche, e forse soprattutto, un museo autoriale, ovvero un museo che per ciascun periodo ha uno o più studiosi a curarne i contenuti: il nuovo Museo Storico Valdese è un museo costruito dalla comunità valdese insieme alla comunità scientifica degli storici”.

Il museo raccoglie gli oltre otto secoli di storia valdese attraverso due continenti, l’Europa e le Americhe, dalla conversione, del 1174, del mercante Valdo di Lione, dal quale il movimento valdese ha preso origine, alla crociata contro l’eresia valdese promossa nel 1488 da Papa Innocenzo III, fino all’adesione alla Riforma protestante nel 1532 alla prima guerra di religione contro i valdesi del Duca Emanuele Filiberto di Savoia e avanti fino al presente.

Ultima modifica: 1 novembre 2018