Si chiude oggi con l’annunciato successo di pubblico la ventesima edizione di Scrittori in Città a Cuneo. 200 incontri con autori, giornalisti, critici, protagonisti della letteratura, dell’arte, dello sport, della danza, del cinema, della scienza, della musica e della cucina.

I dati dicono che l’80% degli incontri ha registrato il tutto esaurito, con un incremento del 30% per gli appuntamenti dedicati agli adulti, del 18% per quelli nelle scuole. +23% al Teatro Toselli e addirittura il doppio rispetto allo scorso anno per gli incontri relativi al cinema.

(Le foto sono di Samuele Silva)

Ultima modifica: 19 novembre 2018