La Famija Moncalereisa in collaborazione con il Comune di Moncalieri e le associazioni: Giovane Arcadia, associazione Life Cultura, Libertas Moncalieri, società TO MAKE Eventi con il patrocinio di ASCOM Confcommercio Moncalieri organizza alcuni eventi nel periodo natalizio quali raduno Fiat 500, mercatini e villaggio di Babbo Natale, concerto nei due week end del 8/9 e 15/16 dicembre p.v., operando così per la promozione turistica, commerciale, artigianale e culturale del territorio, in particolare del centro storico della Città.

La Famija Moncalereisa recependo altresì il desiderio della maggior parte degli operatori del settore commerciale, artigianale e turistico, dopo diverse riunioni con i suddetti operatori, si è quindi adoperata affinchè nel centro storico di Moncalieri si possano organizzare mercatini di Natale ed altri eventi di richiamo, da associare a percorsi di visite turistiche al Castello Reale, alle chiese ed al centro storico in generale, recependo soggetti che abbiano esperienza in proposito serietà e qualità.

Gli eventi proposti sono limitati ai fine settimana nell’impossibilità di renderli continuativi nel mese di dicembre, poiché la presenza del mercato settimanale del venerdì e dell’ Antiquaria la prima domenica del mese, entrambi mercati istituzionali, rendono impossibile il posizionamento stabile delle strutture. I dettagli sul sito.

8/9/15/16 dicembre 2018: RADUNO DEI BABBI NATALE, MERCATINI E VILLAGGIO DI BABBO NATALE con spettacoli e giochi per bambini e famiglie in Centro Storico a Moncalieri

Martedì 18 dicembre 2018: CONCERTO DI NATALE nella collegiata Santa Maria della Scala con i Giovani Cantori di Torino, formazione di oltre 50 coristi diretti dal Maestro Carlo Pavese (recentemente hanno partecipato festival MITO)

FUOCHI D’ARTIFICIO barocchi in piazza Vittorio Emanuele II al termine del concerto

Dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019: PRESEPI DAL MONDO nella sede della Famija Moncalereisa, via Alfieri 40, Moncalieri. Orario apertura: 15.00-19.30 – Ingresso Libero

Ultima modifica: 7 dicembre 2018