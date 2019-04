La lista dei giochi di carte più apprezzati del web

Tra i vari tipi di divertimenti offerti sui casinò online ad avere un ruolo trainante vi sono le slot machine ma anche i giochi di carte online hanno un enorme seguito. Il numero dei giocatori che si dedicano a questa attività durante il proprio tempo libero è in costante aumento, anche perché contrariamente ad altri giochi, si può giocare anche in coppia o a gruppi, grazie alle tante applicazioni gratuite che si possono scaricare. Ma vediamo quali sono i giochi online di carte più amati, esplorandone il panorama, che svaria dai grandi classici fino ai giochi diventati popolari soltanto negli ultimi anni.

Solitario: un grande classico

Il solitario è indubbiamente uno dei giochi di carte più giocati di sempre. Come suggerisce il suo stesso nome, il Solitario è giocato da un solo giocatore, e per il suo svolgimento si utilizza un mazzo di 52 carte. Da quanto esiste anche nella sua versione online, tuttavia, il Solitario offre anche la possibilità di sfidare altre persone. Attualmente esistono diverse versioni di solitario: Canfield, Freecell, Aces Up e Piramide. La variante più diffusa, ad ogni modo, rimane la cosiddetta “Klondike”, in cui ventotto carte vengono collocate sul tavolo in ordine crescente e su sette colonne con lo scopo finale di spostarle tutte nelle case. Per riempire gli spazi vuoti delle colonne si devono usare il K o le carte che hanno questa iniziale.

Scopa: tradizione senza tempo

Parlare di giochi di carte e non menzionare la classica “Scopa” è una vera e propria eresia. Questo gioco popolarissimo in Italia si gioca con un mazzo di 40 carte napoletane o francesi e può essere giocata da due o quattro persone. La Scopa ha una variante, detta, “Scopone scientifico”. A differenza della tradizionale Scopa, questa variante si gioca solo in due coppie.

Briscola: dinamismo puro

In tema di grandi classici delle carte, occupa un posto rilevante anche la Briscola, un gioco apprezzatissimo principalmente per la sua immediatezza. A questo gioco possono prendere parte fino a 4 partecipanti a partita. Nella maggior parte delle app a disposizione si può personalizzare il proprio profilo, scegliere la modalità di gioco, definire l’obiettivo, selezionare il mazzo di carte preferito.

Sette e Mezzo

Un grande classico dei giochi italiani di carte, a Sette e mezzo si può giocare da soli o in compagnia. Come suggerisce il nome lo scopo di questo gioco è non superare mai il sette e mezzo, il tutto realizzando il punteggio più alto con il numero minore possibile di carte. Le figure valgono mezzo punto, mentre le altre carte il loro valore nominale; il giocatore che riceve il re di danari o di quadri può attribuirgli un valore intero o mezzo punto.

Poker: diverse varianti per un gioco emozionante

Il poker è un gioco celebre a livello mondiale che ha poco bisogno di presentazioni. Esiste ormai in tante diverse varianti, alcune delle quali rientrano nel poker sportivo. La bellezza di questo gioco nella sua versione online è che consente di sfidare avversari provenienti da ogni parte del mondo. Tra le varianti più diffuse attualmente vi è l’Omaha, che si differenzia nel fatto che le carte personali/Hole Card sono quattro invece di due.

Uno

Un altro grande classico delle carte è costituito da Uno, gioco a cui chi più o chi meno ha giocato almeno una volta nella vita e che è molto divertente anche nella sua versione online. Uno è un gioco da praticare in coppia o con più persone e lo scopo del gioco è associare tutte le carte a un colore o a un numero per primi. Uno è disponibile nelle due varianti “Spin One “ e “One Moo Farm”

Crazy Eights

Questo gioco, conosciuto anche con il nome di “Otto Americano” si gioca con un mazzo da 52 carte in un numero di partecipanti che può variare da due a sette. Similarmente a quanto accade nel gioco “Uno” in Crazy Eights vince chi rimane senza carte dopo essere riuscite ad accoppiarle per seme o tipo di carta.

Spades

Nel gioco di carte Spades si utilizza un mazzo da 52 carte e alla partita possono partecipare una o da due coppie. Ogni giocatore riceve tredici carte, in seguito ognuno deve dire un numero di prese. Il totale delle prese messe insieme dalle dichiarazioni della coppia, dunque, diventa l’obiettivo da raggiungere.