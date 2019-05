Gioco, casino online e ludopatia: il caso del Piemonte

Negli ultimi anni, il volume d’affari generato dal gioco d’azzardo legale in Italia è cresciuto a un ritmo vertiginoso. Basti pensare che, nel 2018, nelle casse dello Stato sono confluiti circa 10 miliardi di euro, provenienti dalle puntate effettuate dai giocatori italiani. Se da un punto di vista puramente numerico sembra che il Governo possa avere tutto l’interesse a mantenere un apparato di gioco legale e regolato a livello nazionale, non si possono ignorare le conseguenze sociali del fenomeno del gioco.

Come viene regolato il mercato del gioco in Italia

Fino a pochi anni fa, il governo italiano non esercitava alcuna forma di regolamentazione sull’industria del gioco d’azzardo online. È solo dal 2012 che il governo ha affidato all’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) la responsabilità di vigilare sul mercato nazionale del gioco d’azzardo. Successivamente, l’AAMS è stata fusa con l’ADM (Amministrazione Dogane e Monopoli) per creare un organismo unico di regolamentazione del settore del gioco sul territorio nazionale.

I requisiti dei casino online legali

Come spiega il sito https://casinopilota.it/, i parametri che gli operatori di scommesse e casino online devono rispettare per ottenere una licenza italiana sono piuttosto rigidi. Le aziende che inoltrano una richiesta di licenza per il gioco a distanza devono essere in grado di offrire un ambiente di gioco totalmente sicuro ai propri clienti, oltre a dover presentare una struttura societaria solida e affidabile.

Il Decreto Dignità: luci e ombre

Sin dal suo insediamento, il governo a guida Lega-M5S ha fatto della lotta al gioco d’azzardo e ai fenomeni di ludopatia e gioco compulsivo un pilastro fondamentale del proprio mandato. La dura posizione del governo nei confronti di bookmaker e casino online (e non solo) ha generato un drastico provvedimento contenuto nel Decreto Dignità, in base al quale sono bandite e dichiarate illegali tutte le forma di pubblicità e sponsorizzazione del gioco d’azzardo.

Apparentemente, questa mossa presta il fianco a varie critiche. Il settore del gioco online in Italia è fortemente regolamentato, e i livelli di sicurezza nei bookmaker e casino online legali nel nostro Paese è sicuramente ai vertici in Europa. Togliere visibilità ai siti di gioco sicuri e controllati da ADM/AAMS può portare a un esodo dei giocatori italiani verso siti illegali e non monitorati, con tutte le conseguenze del caso. Stando ad Agipronews.it, il cambiamento è già in atto: ai primi posti delle classifiche di Google per la ricerca ‘casino online’ in Italia, infatti, compaiono già ben tre operatori privi di licenza AAMS. Oltre all’aumento del fattore rischio per giocatori, c’è anche da considerare che il gioco illegale non genera alcun ingresso finanziario per lo Stato italiano.

Ludopatia e gioco compulsivo: i dati del Piemonte

Naturalmente, il pugno di ferro che il governo ha esercitato nei confronti dell’industria del gioco ha radici molto serie. Il fenomeno della ludopatia e dei comportamenti di gioco compulsivi, infatti, è cresciuto fino ad assumere proporzioni realmente preoccupanti. Stando a questo articolo di TermometroPolitico.it, la propensione verso la spesa per il gioco è pari al 7,2% a livello nazionale; i giocatori patologici, invece, sarebbero ben l’1,6% dell’intera popolazione italiana.

Di fronte a numeri di tale entità, sono stati stanziati a livello governativo ben 100 milioni di euro, volti a finanziare iniziative regionali nell’ambito della lotta ai fenomeni di gioco compulsivo e ludopatia. In quest’ambito spicca senz’altro l’azione del Piemonte, regione in cui il gioco fisico ha fatto registrare un netto calo (circa il 10% in meno nel 2018 rispetto a solo due anni prima). I dati sul gioco a distanza online, sebbene non altrettanto positivi, registrano comunque una tendenza incoraggiante rispetto alla media nazionale: la crescita del settore nella regione piemontese è stata infatti del 75%, molto alta ma certo più contenuta rispetto all’82% registrato in media nel territorio italiano.