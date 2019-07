Prime Day 2019, ecco quali sono stati gli articoli più venduti da Amazon Torrazza Piemonte e Vercelli

I Prime Day sono due giorni di offerte dedicati ai clienti Prime di Amazon e quest'anno sono cadute nella giornata di lunedì 15 e martedì 16 luglio. A parte il piccolo inconveniente avvenuto proprio il giorno del primo banco di prova per il centro di Torrazza Piemonte,che Quotidiano Piemontese ha visitato il 10 luglio scorso , a poco più di una settimana dall'apertura, le vendite sono state come previsto molto buone. I prodotti più spediti dal centro di Torrazza Piemonte sono stati: il dispositivo Amazon Fire TV Stick | Basic Edition, il carica batterie portatile AUKEY Powerbank, e il bracciale Fitness Tracker Xiaomi Durante il Prime Day 2019 dal nuovo centro di Torrazza Piemonte sono stati spediti: tanti unicorni gonfiabili da superare 2 volte l’altezza della Mole Antonelliana; tante schede di memoria Sandisk Extreme da 128 GB da poter contenere una foto per ciascun abitante di della provincia di Torino. Gli articoli più spediti dal centro di Vercelli sono stati: le confezioni di carta igienica Scottonelle, il Robot aspirapolvere iRobot Roomba 671 e i Pannolini Huggies Ultra Comfort. Se si dovessero srotolare tutti i rotoli di Carta Igienica Scottonelle spediti da Vercelli nel corso del Prime Day 2019 si coprirebbe la distanza tra Vercelli e Casablanca, in Marocco; messe una a fianco all’altra tutte le Scope elettriche Ariete 2761 Handy Force spedite da Vercelli coprirebbero la lunghezza del ponte sul Bosforo di Istanbul. Sono stati inoltre spediti tanti volanti da corsa Logitech G29 Driving Force da equipaggiare tutte le vetture per 35 Gran Premi di Formula 1.