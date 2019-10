Al Campus Einaudi apre i battenti il primo sportello contro la violenza sulle donne

Taglio del nastro oggi pomeriggio, giovedì 24 ottobre, al Campus Luigi Einaudi, al primo sportello antiviolenza per studentesse, ricercatrici, docenti, impiegate e lavoratrici dell’Università di Torino. Il progetto, primo del genere in un ateneo italiano e sostenuto dalla Regione Piemonte, è stato possibile grazie grazie alla collaborazione tra il gruppo di ricerca “Varco” (Violenza contro le donne: azione in rete per prevenire e contrastare) del Dipartimento di Culture, Politica e Società e i centri antiviolenza Emma onlus.

“Abbiamo avuto sempre la sensazione che ci fosse la necessità di uno spazio di ascolto sulla violenza contro le donne”, spiega Paola Maria Torrioni, responsabile scientifica di Varco e docente di sociologia dei processi culturali. Secondo la presidente di Emma, Anna Zucca, “l’università è un luogo di emancipazione. La donna che si emancipa e sfugge al controllo è più soggetta a forme di violenza. Nei nostri centri vediamo aumentare i casi riguardanti le donne tra i 16 e i 34 anni”.