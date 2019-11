Società autostrade: “Pericoli per la sicurezza”, chiusa l’A26 a Genova

l'autostrada A 26, che collega Genova ad Alessandria,

Il provvedimento dopo che la procura di Genova ha reso noti a società Autostrade

i risultati delle perizie effettuate dai consulenti dei magistrati sui ponti Fado Nord e Pecetti Sud rilevando "p

La decisione è netta: dopo il Crollo del viadotto sulla Torino – Savona , società autostrade ha deciso in serata di chiuderenel suo accesso da Genova. "La Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia -si legge in una nota - comunica che a partire dalle ore 21:30 di oggi, lunedì 25 novembre, sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni la tratta dell’autostrada A26 compresa tra l’allacciamento con l’autostrada A10 e lo svincolo di Masone. Tale misura viene assunta per consentire l’esecuzione di verifiche tecniche sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud, presenti in tale tratta. La Direzione di Tronco condividerà i risultati di tali verifiche con gli enti competenti".ericoli per la sicurezza su i due viadotti". In conseguenza di tale chiusura si consigliano i seguenti itinerari alternativi: - Veicoli leggeri e autocarri fino a 7,5 ton (esclusi autobus) Per la A26 dalla A10 uscire a Prà e proseguire fino a Masone tramite la SP 456 del Turchino. Per la A10 dalla A26 effettuare il percorso inverso. - Veicoli pesanti superiori a 7,5 ton e autobus Per la A26 dalla A10 utilizzare la A7. Per la A10 dalla A26 obbligo di deviazione sulla Diramazione Predosa Bettole, dalla quale, con fermo temporaneo e progressivo deflusso, sarà possibile procedere verso Genova lungo la A7. Potranno proseguire fino a Masone i soli mezzi pesanti con destinazione di scarico o carico nella zona collegata a tale svincolo. - Itinerari di lunga percorrenza Per i collegamenti tra la A4, A26 e A21 verso la Toscana, utilizzare la A21 fino all'allacciamento con la A1 e da questa raggiungere Firenze o riprendere l'autostrada tirrenica tramite la A15.