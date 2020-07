Casinò de la Vallée in chiusura? Ma la passione per il gioco è in crescita

I casinò fisici italiani perdono pezzi, mentre il gioco online attira sempre più utenti da ogni parte della penisola. Infatti, la recente decisione della Corte d’Appello di Torino sul Casinò de La Vallée è solo l’ultima di una serie di difficoltà che si sono palesate nei luoghi storici dedicati al gioco. I giudici del capoluogo piemontese hanno revocato la precedente decisione del Tribunale di Aosta sul concordato preventivo per il Casinò di Saint Vincent a causa di una serie di ricorsi presentati da alcuni creditori.

In attesa di capire cosa succederà nelle prossime settimane l’aria che tira sui casinò fisici italiani non è delle migliori, come dimostra anche il recente fallimento del glorioso Casinò di Campione d’Italia che si sta trascinando una complessa inchiesta per stabilire le responsabilità e valutare eventuali possibilità di rilancio. Restano quindi, per ora, aperti il Casinò di Sanremo, in Liguria, e quello di Venezia: due soli luoghi fisici, entrambi collocati al Nord Italia, mentre in tutto il resto del Paese non ci sono spazi autorizzati allo svolgimento di giochi da casinò.

Il deteriorarsi dell’offerta ludica e d’intrattenimento dei casinò fisici italiani, oltre che la loro posizione prettamente di confine, sono tra le principali ragioni della loro perdita di appeal nei confronti dei giocatori. Inoltre, la competitività delle piattaforme digitali a suon di promozioni, bonus e spins gratis hanno contribuito al grande successo dei casinò online che grazie alla sezione live riescono a offrire un’esperienza del tutto simile a quella dei casinò fisici.

Proprio il gioco online si è dimostrato un competitor molto forte per i classici casinò, riuscendo a registrare un numero sempre maggiore di appassionati di poker, baccarat, blackjack, roulette, slot machines e tanto altro ancora. Soprattutto da quando, grazie al proliferare di app sempre più avvincenti e complete, è possibile accedervi direttamente dal proprio tablet o addirittura dallo smartphone.

Oltre a l’indubbia comodità di poter giocare dal proprio divano, o magari sui mezzi pubblici mentre ci si sta recando al lavoro, il gioco online ha aumentato in modo molto significativo il proprio raggio d’azione grazie a un’offerta sempre più ampia e attenta alle richieste del pubblico. Ormai, sono diversi i siti internet che consentono a ogni giocatore di vivere un’esperienza coinvolgente e realistica grazie ai giochi con croupier dal vivo, o sedersi a un tavolo virtuale di poker con l’ausilio di un visore VR. Queste tecnologie stanno riuscendo ad abbattere l’ultima barriera che divideva il gioco online da quello nei casinò fisici, offrendo la possibilità di poter interagire con i croupier e gli altri giocatori in tempo reale.

Un altro punto forte del gioco online è la possibilità, con pochi click, di accedere a un numero di giochi e varianti quasi infinite. Nei migliori casinò online si gioca a Sic Bo e Craps, in più si possono trovare i video poker e migliaia di slot machines differenti programmate da sviluppatori di software specializzati, da quelle ispirate a film e show televisivi fino a quelle vintage con le classiche ciliegie e i 7 portafortuna, per un tuffo nel passato.

Infine, non si deve sottovalutare l’aspetto economico. Oltre a non dover sostenere spese di viaggio e pernottamento legate al recarsi in un casinò fisico, le piattaforme online propongono sempre offerte e promozioni che difficilmente è possibile trovare in altri luoghi. Bonus senza deposito e di benvenuto, free spins, tornei con premi stellari e tanto altro ancora completano la ghiotta offerta del mercato online che offre la possibilità di utilizzare di vari sistemi elettronici di pagamento in tempo reale, spesso anche in cripto valute. Senza contare che i casinò online offrono un payout maggiore e un rischio di manomissione delle slot machine nullo rispetto a ciò che a volte è successo alle “macchinette” da bar.

Il pubblico sembra apprezzare se si considera che nel solo 2019 gli italiani hanno investito oltre 36 miliardi di euro nel gaming online, per una spesa pro capite di 390 euro all’anno, con un incremento del 16% rispetto al 2018.

Insomma, il gioco non sta andando in soffitta, ma si sta semplicemente evolvendo. Il tutto a portata di dito.