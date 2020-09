Innovazione tecnologica, novità per i pazienti diabetici che abitano in Piemonte

La telemedicina è un termine che sta diventando molto popolare negli ultimi anni e sono sempre di più i centri e gli ospedali che la utilizzano. Secondo una definizione che si trova sul sito ufficiale del governo degli Stati Uniti la telemedicina ricerca la migliore salute del paziente permettendo una comunicazione interattiva in tempo reale e a distanza tra lui, il medico e i professionisti della salute. Questa comunicazione elettronica implica l’utilizzo di apparecchiature di telecomunicazione interattive.

È assodato che le nuove tecnologie fanno parte della nostra vita in un modo di cui ormai facciamo fatica a prescindere. Utilizziamo lo smartphone a tutte le ore per portare a termine attività di ogni tipo, dal fare la spesa all'ascoltare musica passando persino per il trascorrere i momenti di svago.

Non stupisce quindi che il progresso sia arrivato anche in settori pensati per la salvaguardia della salute. Nello specifico, durante il 2020, la Regione Piemonte ha deciso di aumentare l’accesso gratuito alle nuove tecnologie per il monitoraggio del diabete, un passaggio che si iscrive nei percorsi di telemedicina pensati per gli abitanti di questa regione italiana.

Con questa disposizione, circa 25.000 pazienti diabetici che hanno bisogno di misurazioni frequenti degli indici glicemici potranno utilizzare le innovative tecnologie di monitoraggio Flash del glucosio. Si tratta di un dispositivo dotato di un lettore e di un sensore (che a sua volta ha un catetere che si posiziona con un applicatore e si mantiene a contatto con la pelle con un adesivo). Il dispositivo genera una lettura continua e in tempo reale del glucosio e permette alla persona di poter avere sempre sotto controllo, tramite scanner, la glicemia del liquido interstiziale sottocutaneo.

In altre parole, non è più necessario pungere un dito per calcolare il livello di glicemia, basta applicare il sensore nella parte posteriore del braccio per avere un controllo costante e in tempo reale. La novità sta nel fatto che dagli ospedali o dai centri, gli operatori sanitari e i medici possono conoscere i parametri di ogni paziente a distanza, grazie al telemonitoraggio che fa sì che le informazioni relative agli indici glicemici di ogni paziente siano accessibili e consultabili senza necessità di una visita in presenza.

Carlo Bruno Giorda, responsabile SC di Diabetologia e Coordinatore della Rete Diabetologica Piemonte ha affermato che per i team della Regione si tratta di uno strumento innovativo ed efficace per controllare il diabete. Negli scorsi anni le innovazioni tecnologiche sono state cruciali, hanno infatti fornito strumenti che hanno contribuito a cambiare l’evoluzione della malattia, offrendo alle persone con diabete una migliore qualità di vita rispetto a prima. Il sistema Flash per il controllo dell’indice glicemico permette un controllo costante dei valori da parte del paziente e del medico che lo segue aiutando così le persone con diabete ad interpretare al meglio l’andamento delle glicemie riducendo le assenze sul lavoro e i ricoveri in ospedale.