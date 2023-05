Il Giro d’Italia in Piemonte dal 17 al 19 maggio. La festa della corsa rosa a Tortona, Bra, Rivoli e Borgofranco d’Ivrea

Manca una settimana all’ arrivo in Piemonte del Giro d’Italia 2023.

Il Giro d’Italia 2023 prevede 3 tappe in Piemonte.

Mercoledì 17 maggio la 11ª tappa parte da Camaiore per arrivare a Tortona onorando i grandi del passato, primo fra tutti Fausto Coppi, passando per la Liguria e per l’Appennino.

Giovedì 18 maggio si procede da Bra a Rivoli con la 12ª tappa caratterizzata da tre segmenti prima collina, poi pianura e poi montagna con la salita del Colle Braida vicino alla Sacra di San Michele e poi 20 km di saliscendi fino a Rivoli.

Venerdì 19 maggio il primo tappone alpino parte da Borgofranco d’Ivrea verso Crans Montana, in Svizzera scalando il colle del Gran San Bernardo a 2469 metri Cima Coppi del Giro poi ancora la Croix de Coeur e poi la salita a Crans Montana.