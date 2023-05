Prima edizione di “Un grado e mezzo”, il festival su clima e ambiente dal 26 al 28 maggio a Torino

Il 26, 27 e 28 maggio parte a Torino la prima edizione del Festival Un Grado e Mezzo, dedicato interamente a clima e ambiente.

Il Festival vuole avvicinare il grande pubblico e il mondo della scuola ai temi del clima e dell’ambiente, con una particolare attenzione alle soluzioni e buone pratiche di contrasto alla crisi climatica, per capire insieme cosa si sta facendo, ma soprattutto cosa si deve ancora fare, con coraggio e spirito di iniziativa, per affrontare nel modo giusto questa sfida epocale. Per raggiungere questo obiettivo verranno applicati approcci diversi, tra conferenze, talk e laboratori, spaziando da eccellenze della ricerca scientifica italiana ad artisti e scrittori, contaminando la scienza con altri linguaggi, come cinema, musica e letteratura, in grado di suscitare forti emozioni.

Scopri il programma su www.ungradoemezzo.it

La partecipazione di Arpa Piemonte

Nell’ambito delle attività Pre-Festival da mercoledì 17 a domenica 28 maggio la mostra su “Ecolabel UE ed Ecoetichette” di Arpa Piemonte sarà allestita presso il Mausoleo della Bela Rosin in Strada Castello di Mirafiori 148/7 a Torino.

L’Ecolabel UE è un marchio volontario che certifica prodotti o servizi che si contraddistinguono per un basso impatto ambientale. Visitando la mostra sarà possibile scoprire cosa vuol dire ottenere l’Ecolabel e quali sono i prodotti e i servizi che possono essere certificati. Un percorso che ci guiderà nella lettura delle etichette ambientali e dei loghi che identificano una particolare attenzione all’ambiente da parte dei produttori.

Sarà possibile, su prenotazione, attivare una visita guidata e un laboratorio dedicato ai materiali impiegati per il packaging, per scoprire quali sono quelli a minor impatto ambientale e come smaltirli correttamente in maniera differenziata.

Scuole e/o gruppi (minimo 20 persone): visita guidata e laboratorio su prenotazione inviando una mail a prenotazioni@centroscienza.it

Orari Pre-Festival: dal 17 al 25 maggio: lun. 9/13, merc. 9/13-15/19, giov. 9/13, dom. 15/19

Orari Festival: 27 e 28 maggio dalle ore 10:00 alle 19:00

La mostra è ad ingresso libero.

Il 27 maggio dalle ore 19 alle 20, Alessio Salndin e Roberto Cremonini, al Mausoleo della Bela Rosin, parleranno di: “La montagna e la neve in un clima che cambia”

Il cambiamento climatico non mostra gli stessi effetti ovunque. In alcune regioni della Terra questo cambiamento è più intenso e con impatti maggiori: le Alpi appartengono ad una di queste regioni. Insieme all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale vedremo come il clima alpino è rapidamente mutato negli ultimi decenni, come la neve sia una preziosa risorsa sia ambientale ma anche turistica e rifletteremo su possibili strategie ed azioni di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico.