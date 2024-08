Club Silencio festeggia la notte di San Lorenzo ai Giardini Reali di Torino

TORINO – In occasione della notte di San Lorenzo, Club Silencio organizza una serata tra musica e arte, alla ricerca delle stelle cadenti, ai Giardini dei Musei Reali di Torino, per l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva.

“Notte di San Lorenzo ai Giardini Reali + Outcast & Candle Concert” sarà una serata per celebrare la notte dei desideri con il naso all’insù tra cultura, musica e tante altre attività. In questa speciale occasione, oltre alla visita agli splendidi Giardini Reali, sarà possibile accedere alla Galleria Sabauda che ospita la mostra temporanea “La Scandalosa e la Magnifica. 300 anni di ricerche su Industria e sul culto di Iside in Piemonte” e al Museo di Antichità, che quest’anno festeggia il 300° anniversario dalla fondazione.

La consolle sarà animata dal set di Outcast con Paul Lution & Bakked, che daranno vita ad una selezione tra acid, techno ed electro, mentre nella splendida cornice del Teatro Romano risuonerà il concerto d’archi a lume di candela de Gli Archimisti. Ad accompagnare la serata, non mancheranno poi diverse performance artistiche, tra cui lo stage design di Pietro Campagnoli con le sue opere scultoree, il laboratorio di Alice Arduino, la meditazione guidata a cura di LottiMedita & Michele Poli e l’installazione di arte partecipativa di Lunar, celebre street artist e cantautore piemontese e infine la lettura dei tarocchi di Raffaella Siracusa. Il collettivo artistico Guerrilla Spam proporrà invece una vera e propria caccia al tesoro all’interno del Museo di Antichità, in collaborazione con il Play Corner di Club Silencio, in cui opere di arte contemporanea dialogheranno con la collezione del museo.

Infine, sarà presente PIN – Progetto Itinerante Notturno: il servizio che promuove forme di consumo più responsabili e sostenibili. A coronare la serata, le numerose proposte drink di Club Silencio, varie alternative food e la Virtual Reality Experience. Per partecipare, è necessario accreditarsi a questo link.

