Carlos Alcaraz a cena a due passi dalla Gran Madre: sceglie il ristorante Monferrato per un menu tutto piemontese

TORINO – Ieri sera, il tennista spagnolo Carlos Alcaraz, in città per le Nitto Atp Finals 2024, ha cenato presso lo storico ristorante Monferrato, a due passi dalla Gran Madre, nel pieno centro di Torino.

Al campione e al suo team è stato servito, in base alla loro scelta, un menu tutto piemontese, composto da carne cruda di fassona, risotto ai porcini e crème caramel.

Dal ristorante hanno raccontato che Alcaraz è rimasto particolarmente colpito dal carrello dei dolci, un vanto della cucina. Dopo un’analisi attenta, è stato consigliato dallo staff e alla fine ha optato per il crème caramel: una «ricetta antica e decisamente piemontese per il nostro dolce che mantiene tutto il gusto della tradizione ma viene preparato con un’attenzione particolare all’utilizzo dello zucchero, ridotto del 50% rispetto alla ricetta tradizionale e quindi perfetto anche per un atleta!», hanno commentato dal ristorante.

