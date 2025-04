Moto GP: Francesco Bagnaia è arrivato secondo nel Gran Premio del Quatar, dietro Marquez e Viñales

TORINO – Francesco “Pecco” Bagnaia è arrivato secondo al Gran Premio del Qatar, la gara disputata oggi nella città di Losail. Il pilota piemontese ha fatto un’ottima rimonta, partendo dall’11a posizione delle griglia di partenza. La gara è stata dominata di fatto da Marc Marquez, al primo posto, e da Maverick Viñales, al secondo. Tuttavia a fine gara il FIM MotoGP Stewards Panel (cioè l’ente che vigila sul rispetto dei regolamenti) ha rilevato che Viñales aveva una pressione delle gomme inferiore a quanto stabilito e quindi gli ha assegnato una penalizzazione di 16 secondi. In questo modo Bagnaia è salito al secondo posto.

Nella classifica generale della Moto Gp, Bagnaia è in terza posizione, a quota 75 punti. In prima posizione, così come in Quatar, c’è Marquez a quota 87.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese