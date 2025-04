CUNEO – Un bambino è caduto nel torrente Maira all’altezza di Savigliano, in provincia di Cuneo. L’incidente è avvenuto nei pressi di via Torre dei Cavalli e ad allertare i soccorsi sono stati allertati dai presenti.

Si tratta del terzo caso in pochi giorni di persone cadute nei corsi d’acqua in giro per il Piemonte. Martedì 22 aprile, a Verduno, un ragazzo di 13 anni è caduto nel fiume Tanaro in regione Gorei. Sempre martedì, ma intorno alle 22, a Novara un giovane è scivolato nel canale Quintino Sella, vicino a via Molino Canelli.

