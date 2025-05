Nonostante le continue segnalazioni i giardini Maiocco di Torino sono ancora ostaggio degli spacciatori

TORINO – Della difficile situazione in cui ormai versano i giardini Maiocco di Torino ci siamo occupati proprio qualche giorno fa. L’area da tempo non è più un luogo per la comunità, ma un posto in cui a farla da padrone sono gli spacciatori, presenti tutto il giorno.

A riguardo, infatti, abbiamo ricevuto una segnalazione – l’ennesima – da parte di un cittadino residente della zona che denuncia ancora una volta il degrado dei giardini, ostaggio di malfattori. Un grido di aiuto verso le istituzione affinché pongano in essere un intervento risolutivo di un problema che, se non arginato, potrà solo degenerare.

Scrivo come cittadino residente nel quartiere tra corso Caio Plinio e via Onorato Vigliani, per segnalare – ancora una volta – la situazione ai Giardini Maiocco, dove anche questa domenica si è ripetuto lo stesso copione: pioggia, degrado e spaccio in pieno giorno. Nonostante le ripetute segnalazioni, nulla sembra cambiare. Piccoli gruppi di spacciatori stazionano stabilmente nell’area, indisturbati, creando un clima di insicurezza per chi semplicemente vorrebbe attraversare il giardino o portare i bambini a giocare. La pioggia, come spesso accade, svuota il parco dei residenti e amplifica la percezione di abbandono. È davvero normale che in una città come Torino ci si abitui a queste scene? Che uno spazio pubblico venga ceduto a un uso improprio sotto gli occhi di tutti? Spero che i giornali locali possano dare voce a questa situazione e sollecitare un intervento più incisivo da parte delle istituzioni.

