La Juventus ha inaugurato a pochi passi dal suo stadio un memoriale per la strage dell’Heysel, dove morirono 39 tifosi

TORINO – La Juventus ha inaugurato oggi un memoriale dedicato alla “strage dell’Heysel“, avvenuta nel 1985 nello stadio Heysel a Bruxelles. La struttura si chiama “Verso Altrove – In memory of the victims of Heysel”, è stata costruita in Strada della Continassa, nelle vicinanze dell’Allianz Stadium e dello Juventus Training Center, a progettarla è stato Luca Vitone, un famoso artista, scultore e docente.



In breve, strage avvenne il 29 maggio 1985 poco prima della finale della Coppa dei Campioni tra Liverpool e Juve. Fu causata da alcuni disordini tra i tifosi presenti sugli spalti, in particolare perchè gli hooligans, cioè gli ultras, cominciarono ad invadere il settore Z dello stadio, ma così facendo costrinsero alla fuga decine di persone, che si accalcarono contro un muro che poi crollò.