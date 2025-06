Dal 2 luglio parte il Sonik Park festival, che sarà a Collegno e non più a Stupinigi

TORINO – Il festival Sonic Park torna anche nel 2025 e non sarà più a Stupinigi ma a Collegno. Il programma:

2 luglio – James Blake (OGR Torino per OGR Sonic City)

– James Blake (OGR Torino per OGR Sonic City) 14 luglio – Nino D’Angelo (SET Scalo Eventi Torino)

– Nino D’Angelo (SET Scalo Eventi Torino) 15 luglio – Gianna Nannini (SET Scalo Eventi Torino)

– Gianna Nannini (SET Scalo Eventi Torino) 16 luglio – Jacob Collier (SET Scalo Eventi Torino)

– Jacob Collier (SET Scalo Eventi Torino) 17 luglio – Dream Theater (SET Scalo Eventi Torino)

– Dream Theater (SET Scalo Eventi Torino) 17 luglio – Paul Kalkbrenner (Parco della Certosa, Collegno)

– Paul Kalkbrenner (Parco della Certosa, Collegno) 19 novembre – ASCO (OGR Torino)

Dopo sei edizioni ospitate nel suggestivo parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi, il festival si reinventa, confermando una nuova edizione estiva in sedi inedite ma altamente rappresentative del panorama culturale torinese.

L’edizione 2025 si sposterà in tre location chiave: il SET – Scalo Eventi Torino, situato nell’area dell’ex acciaieria Thyssen, il Parco della Certosa di Collegno nell’ambito del Flowers Festival, e le OGR Torino, cuore pulsante dell’innovazione e della cultura in città.

Il cambio di location è stato necessario a seguito del parere dell’Ente Parco, che ha vietato l’uso dell’area di Stupinigi per eventi musicali. Una decisione contestata duramente dall’amministrazione comunale, che ha già annunciato ricorso al TAR.

Nonostante le difficoltà, istituzioni e organizzatori hanno scelto con determinazione di non fermarsi. In tempi rapidi, è stato possibile riorganizzare il festival e salvaguardare una manifestazione che negli anni ha saputo costruire un forte legame con il territorio e il pubblico.

Nonostante il trasferimento, il festival resta fedele alla propria anima: un contenitore musicale trasversale, capace di raccontare stili, epoche e pubblici diversi. Sei imperdibili appuntamenti compongono la line-up di quest’anno, tra innovazione sonora e grandi ritorni.

Il viaggio parte il 2 luglio con James Blake alle OGR Torino, pioniere della fusione tra elettronica, soul e songwriting. Il 14 luglio salirà sul palco del SET Nino D’Angelo, emblema della musica popolare italiana. Il giorno seguente, 15 luglio, sarà il turno di Gianna Nannini, voce iconica del rock italiano. Il 16 luglio, spazio al genio multiforme di Jacob Collier, con il suo mix travolgente di jazz, armonia e sperimentazione. Il 17 luglio sarà una serata bifronte: al SET arrivano i Dream Theater, leggende del progressive metal, mentre al Parco della Certosa Paul Kalkbrenner promette un’esperienza elettronica di grande intensità. A chiudere, il 19 novembre alle OGR, ASCO, con un live visionario tra elettronica d’autore e suggestioni cinematografiche.

Giampiero Tolardo, sindaco di Nichelino, dichiara:

“Non poter ospitare Sonic Park a Stupinigi è un duro colpo per la nostra comunità. Ma non ci siamo arresi: con tenacia e spirito di collaborazione abbiamo garantito continuità al festival. Le nuove location ci permetteranno di salvare questa edizione, ma restiamo determinati a tutelare il progetto anche nelle sedi istituzionali.”

Fabio e Alessio Boasi, organizzatori del festival, aggiungono:

“Fermarsi non era un’opzione. Sentiamo la responsabilità verso chi ci segue con passione. Anche di fronte agli ostacoli, era fondamentale trovare una strada per proseguire. Sonic Park va avanti, con la stessa energia e voglia di futuro.”

