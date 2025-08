Il Piemonte prova a salvare i diesel Euro 5: “Misure alternative al blocco”

TORINO – La Regione Piemonte intende evitare il blocco alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5, previsto a partire dal 2026, puntando su misure alternative per migliorare la qualità dell’aria. Lo ha annunciato il presidente della Regione Alberto Cirio, anticipando la revisione del piano regionale tramite un nuovo pacchetto di interventi.

Attualmente, la normativa stabilisce che il divieto scatterà tra due anni solo nei comuni con più di 100 mila abitanti, in Piemonte, quindi, Torino e Novara, a meno che le Regioni non mettano in campo misure equivalenti per ridurre l’inquinamento.

L’obiettivo, ha spiegato il governatore, è garantire il miglioramento della qualità dell’aria senza imporre limiti drastici alla mobilità dei cittadini, specialmente in un contesto economico ancora fragile.

