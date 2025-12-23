Si faceva pagare come un trasportatore di persone, ma non lo era: multa da di euro

TORINO – Un uomo di 60 anni è stato fermato dalla polizia a Torino perché si fingeva un servizio di noleggio con conducente, cioè una persona che mette a disposizione la propria auto per portare i turisti in giro per la città.

La Polizia Locale lo ha fermato in via IV Marzo, in pieno centro, mentre trasportava senza titolo turisti provenienti da Milano. Erano all’incirca le 11 del mattino. Durante le verifiche, gli agenti hanno accertato che per l’autista “si configurava l’esercizio abusivo di attività di noleggio con conducente: l’uomo stava trasportando dietro compenso una famiglia di suoi connazionali, composta da sei persone”, spiega la polizia.

Per l’esercizio abusivo dell’attività di noleggio è scattata una sanzione che avrà un importo da 1.812 a 7.249 euro. La sanzione accessoria sarà il sequestro del veicolo e la sospensione della patente da 4 a 12 mesi.

Disposto anche un verbale di 408 euro, perché “era sprovvisto del certificato di abilitazione professionale (Cap) per il trasporto persone, per il quale è prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.

Non basta: emessa anche un’altra sanzione di 397 euro in base all’art. 116 Cds, per l’incauto affidamento da parte del proprietario del veicolo al conducente, che ha effettuato un trasporto persone pur essendo sprovvisto.

