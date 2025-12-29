Hanno rubato Gesù bambino dal presepe a Bardoncecchia

BARDONECCHIA – Atti vandalici e gesti offensivi hanno colpito, nelle scorse ore serali o notturne, la frazione del Melezet a Bardonecchia. Alcuni presepi allestiti lungo le vie del borgo sono stati presi di mira: una statua di Gesù Bambino è stata rubata, mentre altre sono state gettate nell’acqua delle fontane.

Un episodio che ha suscitato profonda amarezza tra i residenti, che con impegno, cura e amore avevano decorato angoli e strade del Melezet in occasione delle festività natalizie. Un lavoro collettivo pensato per condividere lo spirito del Natale con la comunità e con i visitatori, trasformato invece in bersaglio di comportamenti incivili.

Azioni che non possono essere liquidate come semplici bravate, ma che rappresentano un’offesa al senso di comunità e al valore simbolico delle tradizioni natalizie. Gesti definiti da molti come sciocchi e ignoranti, espressione di una povertà di rispetto e di sensibilità che ha colpito nel profondo una frazione storicamente molto unita.

Resta ora la solidarietà della comunità, che nonostante l’accaduto conferma la volontà di non lasciarsi scoraggiare, continuando a custodire e difendere quelle tradizioni che rendono il Melezet e Bardonecchia luoghi vivi, accoglienti e ricchi di significato.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese