La commemorazione per il Giorno della Memoria a Biella: annunciata la posa di cinque nuove pietre d’inciampo

BIELLA – In tutto il Piemonte oggi, 27 gennaio, sono molte le celebrazioni per il Giorno della Memoria. Appuntamenti commemorativi sono in corso o sono programmati per il resto della giornata ad Alessandria, Asti, Biella, Bra (CN), Casale Monferrato (AL), Cuneo, Domodossola (VCO), Novara, Tortona (AL), Torino e Vercelli, per restare ai centri più importanti, ma anche paesi e piccole cittadine hanno preparato momenti dedicati.

A Biella, sede di una sinagoga, la giornata commemorativa ha preso il via alle 10, con la deposizione di una corona d’alloro innanzi alla stele in memoria delle vittime della Shoah nel quartiere “Piazzo”, alla presenza del vescovo Roberto Farinella e del sindaco Marzio Olivero. La commemorazione è proseguita in collaborazione con la Comunità Ebraica di Vercelli-Biella Novara-Verbano Cusio Ossola, l’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nel Biellese, nel Vercellese, in Valsesia, con una cerimonia a Palazzo Gromo Losa, per un momento di riflessione con studenti e autorità. La presidente della Comunità Ebraica di Vercelli – Biella, Novara e VCO Rossella Bottini Treves ha annunciato durante la cerimonia la posa di cinque pietre di inciampo a Biella, quartiere Piazzo, nel 2026.

