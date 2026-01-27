Valanghe: si alza il livello di pericolo in tutto il Piemonte, rischio molto marcato sulle montagna cuneesi e torinesi

PIEMONTE – Per domani, 28 gennaio, Arpa Piemonte ha alzato il pericolo valanghe su tutte le Alpi piemontesi. “Le nevicate attese ed il vento moderato, con raffiche anche forti dai quadranti meridionali, formeranno pericolosi nuovi accumuli di neve ventata, soprattutto in quota, già distaccabili anche da un singolo sciatore. In alcuni punti le valanghe potranno raggiungere grandi dimensioni”, si legge nella nota diffusa oggi pomeriggio. L’allerta gialla è stata diffusa su tutto il basso Piemonte.

“Mercoledì verrà quindi raggiunto il grado di pericolo 4-forte sui settori meridionali e occidentali (Alpi Liguri, Marittime e Cozie) in quota; sui settori nordoccidentali e settentrionali (Alpi Graie, Pennine e Lepontine) il grado di pericolo 3-Marcato. Le escursioni con gli sci e le racchette da neve, così come le discese fuori pista richiedono molta esperienza nella valutazione del pericolo di valanghe e la massima cautela. Oltre il limite del bosco la situazione valanghiva è molto critica”.

