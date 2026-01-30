Corteo per Askatasuna a Torino: metropolitana chiusa, deviate le linee del trasporto pubblico. I dettagli

TORINO – Domani il centro di Torino sarà teatro del corteo nazionale per Askatasuna, una manifestazione imponente, con oltre 220 adesioni da tutta Italia e migliaia di attivisti attesi da tutta la penisola. Mille gli agenti che saranno schierati.

La manifestazione si articolerà in tre distinti cortei, con partenza alle 14.30 da Porta Nuova, Porta Susa e Palazzo Nuovo e avrà, inevitabilmente impatto sui tutti servizi GTT (metro, tram e bus) e sulla viabilità e accessibilità di alcuni parcheggi dalle ore 13.30.

Modifiche al trasporto pubblico

Gli orari e le modifiche temporanee di percorso potrebbero inoltre subire variazioni durante lo svolgimento della manifestazione in funzione del suo andamento e delle eventuali disposizioni delle forze dell’ordine.

Metropolitana

Per quanto riguarda la metropolitana, saranno chiuse le stazioni Porta Susa e Porta Nuova e, su eventuale disposizione delle forze dell’ordine, potranno essere chiuse le stazioni intermedie.

Le linee

Linea 3. Effettua deviazione e limitazione di percorso.

Effettua il percorso normale nel tratto compreso tra piazzale Vallette e corso Tassoni angolo corso Regina Margherita, quindi sarà deviata per corso Tassoni, inversione di marcia in piazza Bernini, quindi riprende per corso Tassoni e dopo corso Regina Margherita riprende il percorso normale in direzione piazzale Vallette dove effettuerà capolinea unico.

Linea 4. Sarà gestita con navette bus su due tratte e sarà sospeso il servizio tranviario.

Navetta Nord: via delle Querce (Falchera) – corso Emilia (capolinea unico in via delle Querce).

Navetta Sud: strada del Drosso – corso Stati Uniti.

Linea 5. Effettua deviazione e limitazione di percorso.

Direzione piazza Arbarello: da corso Galileo Ferraris deviata in corso Stati Uniti, inversione di marcia, quindi riprende corso Stati Uniti, corso Galileo Ferraris.

Direzione Orbassano: da corso Stati Uniti deviata in corso Galileo Ferraris, percorso normale.

Linea 6. SERVIZIO SOSPESO.

Linea 8. Effettua deviazione e limitazione di percorso.

Direzione corso Bolzano: da via Bologna deviata in via Cimarosa, via Monteverdi, via Ponchielli dove effettua capolinea provvisorio in comune con linea 2.

Direzione San Mauro: dal capoline provvisorio di via Ponchielli prosegue per via Bologna, percorso normale.

Linea 9. Effettua deviazione e limitazione di percorso.

Direzione corso Massimo d’Azeglio: da corso Tassoni angolo corso Svizzera prosegue per corso Tassoni, effettua inversione di marcia in piazza Bernini e riprende corso Tassoni.

Direzione piazza Stampalia: riprende il percorso normale in corso Tassoni, dopo corso Regina Margherita, percorso normale.

Linea 10. Gestita con bus sull’intero percorso via Massari – corso Settembrini da inizio a fine servizio con deviazione a partire dalle ore 13.30.

Direzione corso Settembrini: segue il percorso attuale fino in via Livorno da cui viene deviata in corso Regina Margherita, corso Tassoni, piazza Adriano, corso Ferrucci, corso Peschiera, corso Einaudi, corso Duca degli Abruzzi, percorso normale.

Direzione via Massari: da corso Duca degli Abruzzi angolo corso Einaudi deviata in corso Ferrucci, piazza Adriano, corso Tassoni, corso Regina Margherita, via Livorno, percorso attuale.

Linea 11. Effettua deviazione e limitazione di percorso.

Direzione corso Stati Uniti: viene limitata in corso Emilia angolo corso Giulio Cesare da cui prosegue per corso Giulio Cesare, corso Novara.

Direzione via Leopardi (Venaria): da corso Novara prosegue per corso Vigevano, piazza Baldissera, corso Mortara, via Orvieto, via Stradella, percorso normale.

Linea 12. Effettua limitazione di percorso.

Direzione corso Vittorio Emanuele II: limitata in corso Castelfidardo angolo corso Stati Uniti dove effettua inversione di marcia e riprende corso Castelfidardo.

Direzione via Allason: da corso Castelfidardo segue percorso normale.

Linea 13. SERVIZIO SOSPESO.

Linea 13+. SERVIZIO SOSPESO.

Linea 14. Sarà deviata e limitata.

Direzione piazza Arbarello: da corso Re Umberto deviata in corso Stati Uniti dove effettua limitazione di percorso e inversione di marcia.

Direzione via Amendola (Nichelino): da corso Stati Uniti prosegue per corso Re Umberto, percorso normale.

Linea 15. SERVIZIO SOSPESO.

Linea 16 CD. SERVIZIO SOSPESO.

Linea 16 CS. SERVIZIO SOSPESO.

Linea 18. Effettua deviazione e limitazione di percorso.

Direzione piazza Sofia: da via Genova deviata in corso Bramante, ponte Balbis, piazzale Muzio Scevola, corso Monterotondo, piazza Zara, corso Moncalieri, corso Casale, ponte Regina Margherita, corso Tortona, corso Novara da cui, dopo via Bologna, segue il percorso normale.

Direzione piazzale Caio Mario: da corso Novara angolo via Bologna prosegue per corso Novara, corso Tortona, ponte Regina Margherita, corso Casale, corso Moncalieri, piazza Zara, corso Monterotondo, piazza Muzio Scevola, ponte Balbis, corso Bramante, piazza Carducci, via Nizza, percorso normale.

Linea 19. SERVIZIO SOSPESO.

Linea 27. Effettua deviazione e limitazione di percorso.

Direzione via XX Settembre: da corso Palermo deviata in corso Brescia, corso Giulio Cesare.

Direzione via Anglesio: da corso Giulio Cesare prosegue per via Cherubini, percorso normale.

Linea 29. Effettua deviazione e limitazione di percorso.

Direzione piazza Solferino: da corso Appio Claudio deviata in corso Tassoni, inversione di marcia in piazza Bernini, quindi prosegue per corso Tassoni.

Direzione piazzale Vallette: da corso Tassoni prosegue per corso Appio Claudio, percorso normale.

Linea 30. Effettua deviazione e limitazione di percorso.

Direzione corso San Maurizio: da corso Casale angolo ponte Regina Margherita deviata in corso Gabetti, dove effettua limitazione di percorso e capolinea provvisorio prima di corso Quintino Sella (normale capolinea della linea 6).

Direzione via Gozzano (Chieri): dal capolinea provvisorio di corso Gabetti effettua inversione di marcia, quindi prosegue per corso Gabetti, corso Casale, percorso normale.

Linea 33. Effettua deviazione e limitazione di percorso.

Direzione corso Vittorio Emanuele II: da corso Duca degli Abruzzi deviata in corso Stati Uniti dove effettua inversione di marcia all’altezza di corso Castelfidardo.

Direzione via Papa Giovanni XXIII (Collegno): da corso Stati Uniti prosegue per corso Duca degli Abruzzi, percorso normale.

Linea 46. Effettua deviazione e limitazione di percorso.

Direzione corso Bolzano: da via Cigna deviata in corso Vigevano, inversione di marcia in piazza Baldissera, quindi prosegue per corso Vigevano.

Direzione via Lombardore (Leinì): da corso Vigevano deviata in via Cigna, percorso normale.

Linea 49. Effettua limitazione di percorso.

Direzione corso Bolzano: limitata in piazza Baldissera dove effettua inversione di marcia, quindi prosegue per corso Vigevano.

Direzione via Lombardia (Settimo Torinese): da corso Vigevano segue il percorso normale.

Linea 51. Effettua deviazione e limitazione di percorso.

Direzione corso Bolzano: da corso Emilia deviata in corso Giulio Cesare, corso Novara.

Direzione corso Vercelli (Parcheggio Stura): da corso Novara prosegue per corso Vercelli, percorso normale.

Linea 52. Effettua limitazione di percorso.

Direzione piazzale Adua: segue il percorso attuale fino in corso Umbria angolo corso Principe Oddone dove effettua limitazione di percorso e inversione di marcia, quindi prosegue per corso Umbria.

Direzione via Scialoja: da corso Umbria prosegue per via Livorno, percorso.

Linea 53. Effettua limitazione di percorso.

Direzione corso San Maurizio: effettua inversione di marcia in corso Giovanni Lanza angolo piazzale Ville della Regina, quindi riprende corso Giovanni Lanza.

Direzione Ospedale San Vincenzo: da corso Giovanni Lanza segue il percorso normale.

Linea 55. Effettua limitazione di percorso.

Direzione corso Farini: limitata in corso Vittorio Emanuele II angolo piazza Adriano dove effettua inversione di marcia, quindi riprende corso Vittorio Emanuele II.

Direzione via Moncalieri (Grugliasco): da corso Vittorio Emanuele II prosegue per corso Racconigi, percorso normale.

Linea 56. Effettua limitazione di percorso.

Direzione lungo Tabacchi: da corso Ferrucci deviata in corso Vittorio Emanuele II dove effettua inversione di marcia.

Direzione via Tirreno (Grugliasco): da corso Vittorio Emanuele II prosegue per piazza Adriano, corso Ferrucci, percorso normale.

Linee 58 – 58/. Effettuano deviazione e limitazione di percorso.

Direzione via Bertola: da corso Duca degli Abruzzi deviate in corso Stati Uniti dove effettuano limitazione di percorso e inversione di marcia all’altezza di corso Castelfidardo e riprendono corso Stati Uniti.

Direzioni via Allason – via Grosso: da corso Stati Uniti proseguono per corso Duca degli Abruzzi, percorsi normali.

Linee 59 – 59/. Effettuano deviazione e limitazione di percorso.

Direzione piazza Solferino: da corso Tassoni angolo via San Donato proseguono per corso Tassoni dove effettuano limitazione di percorso e inversione di marcia in piazza Bernini, quindi proseguono per corso Tassoni.

Direzioni piazzale Vallette – piazza Oropa (Druento): da corso Tassoni, dopo via San Donato, seguono i percorsi normali (effettuano capolinea unico in piazzale Vallette).

Linea 60. Effettua limitazione di percorso.

Direzione corso Inghilterra: limitata in corso Umbria / corso Regina Margherita / corso Principe Oddone dove effettua inversione di marcia, quindi prosegue per corso Umbria.

Direzione via Paris: da corso Umbria prosegue per via Livorno, percorso normale.

Linea 61. Effettua deviazione e limitazione di percorso.

Direzione corso San Maurizio: da corso Casale angolo ponte Regina Margherita deviata in corso Gabetti dove effettua limitazione di percorso e capolinea provvisorio (presso il normale capolinea della linea 6).

Direzione via Gozzano (Chieri): dal capolinea provvisorio di corso Gabetti effettua inversione di marcia all’altezza di corso Quintino Sella, quindi prosegue per corso Casale, percorso normale.

Linea 63. Effettua deviazione e limitazione di percorso.

Direzione piazza Solferino: da corso Re Umberto deviata in corso Stati Uniti dove effettua inversione di marcia, quindi prosegue per corso Stati Uniti.

Direzione via Negarville: da corso Stati Uniti prosegue per corso Re Umberto, percorso normale.

Linea 64. Effettua deviazione e limitazione di percorso.

Direzione corso Vittorio Emanuele II: da corso Galileo Ferraris deviata in corso Stati Uniti dove effettua inversione di marcia, quindi prosegue per corso Stati Uniti.

Direzione via Napoli (Grugliasco): da corso Stati Uniti prosegue per corso Galileo Ferraris, percorso normale.

Linea 65. Effettua limitazione di percorso.

Direzione corso Bolzano: limitata in via Lessona angolo corso Svizzera dove effettua inversione di marcia, quindi riprende via Lessona.

Direzione via Servais: da via Lessona segue il percorso normale.

Linea 66. Effettua limitazione di percorso.

Direzione corso Farini: limitata in corso Bramante angolo via Nizza dove effettua inversione di marcia, quindi riprende corso Bramante.

Direzione via Crea (Grugliasco): da corso Bramante segue il percorso.

Linea 67. Effettua deviazione e limitazione di percorso.

Direzione piazza Arbarello: da corso Raffaello deviata per via Madama Cristina dove effettua limitazione di percorso.

Direzione piazza Marconi (Moncalieri): da via Madama Cristina prosegue per corso Dante, corso Massimo d’Azeglio, percorso normale.

Linea 68. Effettua limitazione di percorso.

Direzione via Cafasso: da via Frejus angolo piazza Adriano deviata in corso Vittorio Emanuele II dove viene limitata.

Direzione via Frejus: da corso Vittorio Emanuele II prosegue per piazza Adriano, percorso normale.

Linea 68+. SERVIZIO SOSPESO.

Linea 70. Effettua limitazione di percorso.

Direzione corso San Maurizio: limitata in piazza Crimea dove effettua inversione di marcia, quindi riprende via Crimea.

Direzione piazza Failla (Moncalieri): da via Crimea segue il percorso normale.

Linee 72 – 72/. Effettuano deviazione e limitazione di percorso.

Direzione via Bertola: effettuano limitazione di percorso e inversione di marcia in via Livorno angolo via Rosai, quindi proseguono per via Livorno.

Direzione via Machiavelli (Venaria): da via Livorno seguono i percorsi normali.

Linea 73. Effettua limitazione di percorso.

Direzione via Bonsignore: limitata in piazza Crimea dove effettua inversione di marcia, quindi riprende via Crimea.

Direzione piazza Zara: da via Crimea segue il percorso normale.

Linea STAR 1. SERVIZIO SOSPESO.

Linea STAR 2. SERVIZIO SOSPESO.

Venaria Express. SERVIZIO SOSPESO.

Navetta a guida autonoma AuToMove. SERVIZIO SOSPESO.

Linee extraurbane

Potrebbero subire temporanee modifiche / limitazioni di percorso le seguenti linee:

linea 3006 (Torino-Settimo-Valle Cerrina-Casale)

linea 3092 (Torino-Forno-San Maurizio-Forno)

linea 3107 (Torino-Settimo-Gassino-Chivass-Piovà Massaia)

linea 3133 (Torino-Ivrea)

Parcheggio Roma – San Carlo – Castello

Dalle ore 13.00, saranno chiusi l’ingresso e l’uscita di piazza Carlo Felice (parcheggio Roma).

Gli altri varchi del parcheggio saranno in regolare servizio, compatibilmente con l’andamento della manifestazione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese