Tensioni al corteo arrivato in corso Regina a Torino: antagonisti lanciano molotov, aperti gli idranti

TORINO – Sebbene fosse alta l’attenzione per scongiurare episodi violenti e di guerriglia urbana, e nonostante i controlli serrati della polizia, i manifestanti hanno deviato dal percorso concordato dalle autorità. Il corteo ha infatti imboccato corso Regina Margherita puntando al civico 47, sede dello storico centro sociale Askatasuna, sgomberato a dicembre.

Qui alcuni antagonisti incappucciati armati di scudi in plexiglass hanno tentano l’avanzata verso il centro sociale, lanciando petardi, bottiglie e pietre. Lanciate anche molotov e bombe carta. La prima risposta della polizia con gas lacrimogeni e idranti.

Gli scontri sono molto violenti, dati alle fiamme anche i cassonetti. Presi di mira alcuni giornalisti; colpiti i blindati con sedie e colpi di spranga. Un lacrimogeno ha incendiato dei pallet vicini a un albero, l’aria risulta irrespirabile.

Lungo il percorso divelti pali segnaletici, piante ornamentali fuori dai negozi, lanciate lungo il corso biciclette e vasi: è una guerriglia che non accenna ancora a spegnersi. A fuoco una camionetta della polizia

Foto da Tgr Piemonte

Notizia in aggiornamento

