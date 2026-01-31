CronacaTorino
Tensioni al corteo arrivato in corso Regina a Torino: antagonisti lanciano molotov, aperti gli idranti
Guerriglia urbana in corso Regina a Torino, la polizia risponde con idranti e lacrimogeni
TORINO – Sebbene fosse alta l’attenzione per scongiurare episodi violenti e di guerriglia urbana, e nonostante i controlli serrati della polizia, i manifestanti hanno deviato dal percorso concordato dalle autorità. Il corteo ha infatti imboccato corso Regina Margherita puntando al civico 47, sede dello storico centro sociale Askatasuna, sgomberato a dicembre.
Qui alcuni antagonisti incappucciati armati di scudi in plexiglass hanno tentano l’avanzata verso il centro sociale, lanciando petardi, bottiglie e pietre. Lanciate anche molotov e bombe carta. La prima risposta della polizia con gas lacrimogeni e idranti.
Gli scontri sono molto violenti, dati alle fiamme anche i cassonetti. Presi di mira alcuni giornalisti; colpiti i blindati con sedie e colpi di spranga. Un lacrimogeno ha incendiato dei pallet vicini a un albero, l’aria risulta irrespirabile.
Lungo il percorso divelti pali segnaletici, piante ornamentali fuori dai negozi, lanciate lungo il corso biciclette e vasi: è una guerriglia che non accenna ancora a spegnersi. A fuoco una camionetta della polizia
Foto da Tgr Piemonte
Notizia in aggiornamento
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese