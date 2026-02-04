Zoom Torino protagonista di un anno record: oltre 600 mila visitatori e nuove specie in arrivo

TORINO – Un 2025 da incorniciare per il bioparco Zoom Torino, che insieme al Parco Natura Viva di Bussolengo porta il Gruppo Openature a superare quota 1,2 milioni di visitatori complessivi.

Il bilancio dell’anno appena concluso parla di una crescita solida e diffusa: Zoom Torino ha registrato oltre 612 mila ingressi, con un incremento del 12 per cento rispetto all’anno precedente, mentre il Parco Natura Viva ha superato le 630 mila presenze, segnando un aumento del 42 per cento.

Nei due parchi sono ospitate circa 300 specie animali e 2.500 esemplari di fauna selvatica, inseriti nei programmi di gestione e conservazione dell’Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari (EAZA). Accanto alla dimensione scientifica, il successo di pubblico è legato anche alla capacità di coniugare intrattenimento ed educazione. A Zoom Torino hanno riscosso particolare interesse le nuove aree Farmland e Cascate Zambesi, che hanno ampliato l’esperienza di visita rendendola più immersiva e accessibile a famiglie e scuole, mentre a Bussolengo hanno attirato attenzione i percorsi Jurassic Adventure e le Extra Experience.

Lo sguardo è ora rivolto alla nuova stagione, che prenderà il via il 14 febbraio anche in Piemonte. La primavera porterà con sé importanti novità, a partire dall’arrivo di nuove specie inserite nei programmi di conservazione internazionali e dall’apertura di habitat inediti. Per Zoom Torino l’evento più atteso è l’inaugurazione della nuova area Australia, che andrà ad affiancare i percorsi già dedicati ad Africa e Asia, rafforzando il racconto dei diversi ecosistemi del Pianeta. Grande curiosità accompagna inoltre l’arrivo del capibara, una delle specie più iconiche e apprezzate dal pubblico.

Al Parco Natura Viva sono invece previsti grandi ritorni, con il rientro dei rinoceronti africani e dell’orso dagli occhiali, entrambi classificati ad alto rischio nella Lista Rossa delle specie minacciate, oltre all’avvio del nuovo Pantanal, habitat sudamericano che ospiterà più specie in convivenza, tra cui l’unico formichiere gigante presente in Italia.

