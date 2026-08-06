Scontro mortale a Borgaro Torinese: perde la vita a 74 anni il centauro coinvolto nel sinistro

BORGARO TORINESE – Nuovi dettagli in merito al grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 agosto 2026, lungo la Tangenziale Nord di Torino, poco prima dello svincolo per Borgaro Torinese in direzione Milano-Aosta.

A perdere la vita nello scontro violentissimo tra una motocicletta e una Volkswagen Polo è stato il centauro, un uomo di 74 anni. A causa dei traumi gravissimi, l’uomo è deceduto pochi minuti dopo l’arrivo dei soccorsi. La vittima non è ancora stata ufficialmente identificata dalle autorità.

I rilievi della Polizia Stradale

I medici hanno prestato assistenza anche al conducente dell’automobile coinvolta nell’incidente, il quale è stato trasportato al pronto soccorso in codice verde con ferite di lieve entità.

I rilievi e gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le responsabilità del sinistro sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale di Torino-Settimo.

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