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CronacaTorino

Malore improvviso in strada a Forno Canavese: 68enne soccorsa ed elitrasportata in codice rosso alle Molinette

Il malessere sembra essere riconducibile ad una problematica neurologica
Chiara Scerba

Pubblicato

27 secondi fa

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FORNO CANAVESE – Nella prima mattinata di oggi, giovedì 20 agosto 2026, a Forno Canavese, intorno alle ore 8:30, una donna di 68 anni è stata colpita da un malore improvviso (riconducibile forse a una problematica di natura neurologica) mentre camminava lungo via Castagneri.

Per approfondire:

Sul luogo dell’evento sono intervenuti tempestivamente i sanitari della Croce Rossa di Cuorgnè, supportati dall’equipe medica dell’elisoccorso regionale di Azienda Zero, atterrato presso il campo sportivo comunale.

Dopo essere stata stabilizzata sul posto, la donna è stata caricata a bordo dell’eliambulanza e trasferita d’urgenza in codice rosso all’ospedale Molinette di Torino per le cure specialistiche del caso.

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