Attore di professione? A Torino nasce la “boutique formativa” per chi sogna una carriera nel cinema

TORINO – Nasce a Torino il Simone Moretto Studio Attori, una “boutique formativa” ideata dall’attore Simone Moretto, reduce da produzioni di rilievo come La legge di Lidia Poët 3 e The Faithful. Il progetto punta a superare l’impostazione della scuola di teatro tradizionale per offrire un contesto altamente personalizzato, pensato per valorizzare il talento individuale e preparare gli interpreti agli standard del mercato audiovisivo odierno.

L’offerta si articola su due direttrici principali: un percorso per chi desidera esplorare la recitazione per passione e crescita personale, e un programma professionale mirato a chi intende fare della recitazione il proprio mestiere. Per questi ultimi, lo Studio mette a disposizione un tutoraggio completo che copre la realizzazione di materiali essenziali fino all’orientamento nella ricerca dell’agenzia più adatta.

Tra le novità spicca il servizio «Call Your Coach – Il coaching quando ti serve»: una linea diretta quotidiana online con cui gli allievi possono confrontarsi in tempo reale con Moretto per preparare un provino imminente, verificare l’attendibilità di casting e proposte contrattuali o rifinire una candidatura:

«Sui set nazionali e internazionali la preparazione e la disciplina fanno la differenza. L’obiettivo del mio Studio è alzare l’asticella per raggiungere gli standard richiesti dal mercato», spiega il fondatore.