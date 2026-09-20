CronacaTorino
Scontro sul raccordo Torino-Caselle: muore un motociclista, ferito grave un secondo
Lo schianto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi e ha coinvolto due giovani di circa 30 anni
TORINO – Grave scontro nel primo pomeriggio di oggi sul raccordo autostradale Torino-Caselle, nei pressi dello svincolo che si innesta sulla tangenziale Nord. Intorno alle 15:00 si è verificata una violenta collisione tra una vettura e una motocicletta in sella alla quale viaggiavano due giovani di circa trent’anni.
I sanitari del 118, giunti celermente sul posto, hanno tentato le manovre di rianimazione, ma per uno dei due occupanti della due ruote non c’è stato nulla da fare e il medico ha dovuto constatarne il decesso.
Il secondo ragazzo presente sulla moto ha riportato traumi severi ed è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino.
Sul luogo dello scontro sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale ausiliario della viabilità per eseguire i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.
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