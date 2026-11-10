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Peste suina, nuovi casi segnalati ad Arguello e Monesiglio: il totale piemontese sale a 842
Cuneodice riferisce di una nuova positività ad Arguello e due a Monesiglio. Il totale piemontese sale a 842, mentre l’ultimo bollettino IZS consultato, del 1° novembre, ne riportava 839.
Tre nuove positività alla peste suina africana nel Cuneese: una ad Arguello, che secondo il resoconto sale a cinque, e due a Monesiglio, dove sarebbero i primi casi. Il totale è di 842 casi in Piemonte e di 1.389 in Liguria.
Il dato regionale piemontese non coincide con quello dell’ultimo aggiornamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (IZSPLV). Il bollettino, aggiornato al 1° novembre, indicava 839 positività in Piemonte e 1.388 in Liguria. Nel bollettino del 1° novembre l’IZSPLV riferiva due nuove positività in Piemonte, entrambe a Gottasecca, e una in Liguria, a Cengio. La tabella dello stesso bollettino, relativa alle positività sui cinghiali, attribuiva allora quattro casi ad Arguello.
La peste suina non si trasmette alle persone
La peste suina africana colpisce suini e cinghiali e non è trasmissibile all’uomo. La rilevanza della malattia riguarda la salute animale e il comparto suinicolo: le norme prevedono restrizioni alle movimentazioni e al commercio di animali e prodotti nelle zone interessate.
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