TORINO – La Sala Gonin della stazione di Torino Porta Nuova sarà eccezionalmente aperta al pubblico domenica 22 novembre e domenica 27 dicembre 2026. L’iniziativa rientra nel programma di visite straordinarie alle Sale Storiche delle principali stazioni italiane, promosso dalla Fondazione FS Italiane.

I visitatori potranno scoprire la storia e le caratteristiche architettoniche della sala accompagnati da esperti del patrimonio storico ferroviario.

Realizzata nel 1864 come sala d’attesa riservata alla famiglia Savoia, prende il nome da Francesco Gonin, autore degli affreschi e di parte delle decorazioni. Le pareti e le volte ospitano dipinti dedicati agli elementi naturali: Natura, Terra, Acqua e Fuoco.

L’ambiente conserva anche arredi d’epoca, rivestimenti in legno pregiato e un grande lampadario in vetro di Murano, elementi che testimoniano il valore storico e artistico dello spazio, originariamente destinato ad accogliere la famiglia reale durante i viaggi in treno.

Come partecipare

Per visitare la Sala Gonin è necessaria la prenotazione sul sito www.vivaticket.it, disponibile a partire da 15 giorni prima della data scelta, fino a esaurimento dei posti.

L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 3 anni, se accompagnati da un genitore. Per informazioni sulle modalità di accesso per le persone con disabilità è possibile scrivere a salereali@fondazionefs.it.

Il calendario completo delle aperture e gli eventuali aggiornamenti sono disponibili sui canali ufficiali della Fondazione FS Italiane.

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