MOLINO DEI TORTI – «Non è stata una tragica fatalità, ma una tragedia annunciata». Sette anni di dura battaglia sono passati da quel 5 ottobre 2019, quando il figlio Giovanni, 22 anni, perse la vita a meno di 200 metri dal traguardo di una gara ciclistica. Carlo Iannelli, di Prato, non ha mai smesso di cercare giustizia. Finalmente, è arrivata ieri la svolta giudiziaria: il procuratore capo della procura di Alessandria, Cesare Parodi, dopo la riapertura delle indagini, ha rinviato a giudizio tre persone per la morte del giovane.

Sono Francesco Dottore, all’epoca vicedirettore di corsa, Gianni Tuninetti, allora responsabile della Struttura tecnica regionale della Federazione ciclistica italiana, entrambi chiamati a rispondere di omicidio colposo, e Giulia Fassina, giudice di gara in moto, accusata di favoreggiamento.

La morte di Giovanni

Giovanni, quel 5 ottobre 2019, era impegnato nell’87° Circuito Molinese, una storica corsa ciclistica su strada riservata alle categorie Elite e Under-23, che si disputa annualmente a Molino dei Torti, in provincia di Alessandria. A meno di duecento metri dal traguardo, nello sprint finale, il giovane atleta perse il controllo della bicicletta finendo violentemente contro una colonna in muratura, dopo essere rimasto impigliato con un pedale in un altro pilastro di mattoni: morì due giorni dopo in ospedale.

La lunga vicenda giudiziaria

Tre anni dopo, nell’aprile 2022, il gip di Alessandria aveva archiviato il caso, ma papà Carlo, avvocato, non si è mai dato per vinto. Come raccontato da lui stesso ai microfoni di Radio Sportiva, nell’agosto del 2024 il tribunale civile di Alessandria ha emesso una sentenza con la quale ha condannato Federciclismo, presidente della società e direttore di corsa, stabilendo un risarcimento economico. Il tribunale civile ha reso definitiva la sentenza definitiva il 1° ottobre 2024.

Sul fronte penale, il 10 ottobre dello stesso anno il padre presenta per la quarta volta una richiesta di riapertura delle indagini, basata sull’esito della vicenda processuale civile, ma il pm l’ha respinta. Dopo che anche la quinta richiesta non era stata accettata, è stato fondamentale l’incontro con il nuovo procuratore di Alessandria. Cesare Parodi ha finalmente riaperto le indagini nel settembre di quest’anno, accogliendo finalmente l’istanza di Iannelli presentata il 7 novembre 2025, svolgendo ricerche mai eseguite prima e affidando l’incarico a «un consulente finalmente imparziale», spiega il papà di Giovanni. Ora il rinvio a giudizio.

Le accuse nella nuova inchiesta

«Questa è una battaglia di civiltà, che ci riguarda tutti» – ha sottolineato Iannelli a Radio Sportiva – «perché quando succede un fatto così grave e irreparabile come la morte di un ragazzo innocente di 22 anni, e ci sono elementi a iosa per poter celebrare un giusto processo, in un Paese che si vuole definire civile si celebra un giusto processo».

La nuova inchiesta ha ricostruito presunte lacune nella sicurezza del tracciato e nell’iter autorizzativo. Secondo l’impianto accusatorio, Dottore non avrebbe predisposto protezioni adeguate attorno agli ostacoli fissi lungo il rettilineo d’arrivo, mentre a Tuninetti viene contestato di aver approvato il programma di gara nonostante la mancanza della documentazione obbligatoria sulle caratteristiche del percorso e sulle misure di sicurezza. Fassina, che seguiva la corsa in moto, avrebbe invece fornito una ricostruzione non veritiera dell’accaduto, attribuendo la caduta a una manovra autonoma e imprudente del ciclista e ostacolando così l’accertamento delle responsabilità. Per gli inquirenti, adeguate misure di sicurezza avrebbero potuto evitare l’incidente o limitarne le conseguenze.

«C’è stata un’omissione totale di ogni più elementare misura di sicurezza, ogni minima misura che tutti gli organizzatori di buon senso applicano quotidianamente» spiega Iannelli. Che però ora teme i tempi della giustizia italiana: «Il problema è che quei signori hanno rincorso la prescrizione: ci stanno arrivando» avverte.

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