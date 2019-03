A Busca arrivano 3000 bambini da tutto il mondo per In coro per un sogno

Da lunedì 20 a sabato 25 maggio Busca ospiterà la sesta edizione del concorso canoro internazionale per scuole primarie “In coro per un sogno. Città di Busca”. L’evento sarà diviso in due parti, dal 20 al 22 maggio si terrà la rassegna e dal 23 al 25 maggio i cori saranno in concorso. Domenica 26 maggio concerto di chiusura. La città ancora una volta accoglierà il grande evento, che di edizione in edizione si qualifica sempre più.

In ogni serata della rassegna, organizzata dall’Istituto scolastico comprensivo di Busca insieme con la Città, si esibiranno anche tutti i bambini dell’istituto comprensivo di Busca. Chiuderà la settimana il coro di 4^ e 5^ con l’orchestra Note di Varaita domenica 26 maggio.

Faranno parte della kermesse anche i laboratori itineranti, con la presenza di artisti d’attrazione come la compagnia di Nando e Maila di Bologna, il coro scenico di Maria Grazia Bellia e La fabbrica dei Suoni.

Parteciperanno sia alla rassegna sia al concorso più di tremila bambini provenienti dalla provincia di Cuneo (Verzuolo, Saluzzo, Mondovì, Manta, Caraglio, Beinette, Cuneo, Robilante, Canale d’Alba, Dronero, Revello, Envie, Prazzo, Priocca), dal Piemonte (Torino, Biella Rivoli, Pinerolo, Asti, Monferrato), da diverse regioni italiane (Marche, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna) e dall’estero (Slovenia, Croazia e Argentina).

Durante ogni giornata di concorso saranno proclamati da una giuria di musicisti i 3 cori vincitori che si aggiudicheranno borse di studio del valore di 1000 euro, 500 euro e 200 euro.

Tutto è nato dall’iniziativa di un gruppo di insegnanti, possibile grazie ai contributi della Città di Busca, dell’assessorato alla Cultura, delle imprese buschesi, del Lions Club Busca e Valli, dei Bacini imbriferi montani, delle Fondazioni Cassa di risparmio di Cuneo e Cassa di risparmio di Torino e con il supporto di tanti volontari appartenenti alle associazioni Croce Rossa Italiana, Associazione Nazionale Carabinieri, S.A.I, Protezione civile, Oratorio parrocchiale, Oggi e domani.