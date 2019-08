Meteo, fino a martedì tempo stabile soleggiato

Ultima domenica di agosto con massime oltre i 31-32 gradi in pianura e bassa collina in Piemonte e tassi di umidità abbastanza alti per il dominio dell’anticiclone di matrice africana.

Il tempo resterà stabile soleggiato fino a martedì – prevede Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale – “quando si farà strada una nuova perturbazione atlantica sull’Europa. Sono attesi quindi nuovi temporali da martedì pomeriggio fino alla prima parte di mercoledì”.

Le condizioni meteo dovrebbero essere variabili anche per il passaggio da agosto a settembre – prevede Smi (Società Meteorologica Italiana: “non si attendono lunghe fasi soleggiate e molto calde”. Rovesci e temporali sono possibili negli ultimi giorni di agosto e i primi di settembre con “temperature intorno alla media del periodo, solo temporaneamente inferiori”.